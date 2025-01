Perrito se hace viral por acompañar a su dueño al trabajo vestido como él

BOGOTÁ, COLOMBIA.- ¡Adorable! Un perrito que vive en Bogotá, Colombia, se acaba de convertir en la mascota más viral en lo que va del 2025, pues su ternura el encantó a los internautas, eso sin mencionar que le demostró a su dueño que siempre será su fiel amigo y acompañante de vida, incluso en el trabajo. Aunque muchos de los que tenemos mascotas tenemos que dejar a nuestros peludos en casa mientras estamos en nuestra jornada laboral, un hombre demostró que hay trabajos en los que los lomitos te pueden acompañar.

El caso ya se coinvirtió en el más viral del momento y eso que sólo existe una foto del adorable lomito acompañando a su dueño; la foto que ya le ganó al can el apodo de «El Celadog» deja ver al animal acostado en una banqueta de la forma más cómoda posible, aunque lo que llamó la atención fue su look al lucir un uniforme adaptado para él, pero con el que se ve idéntico que su dueño.

Si bien hasta el momento se sabe que el oficio de su dueño sería el de un vigilante, se aprecian unos pantalones azul marino con una raya más clara, además de una camisa azul cielo. Este uniforme, según se alcanza a ver, fue hecho a medida para que el can luciera igual que su dueño y si bien las fotos que existen no dejan ver mas que las piernas del hombre, podemos confirmar que los looks son iguales.

De acuerdo con reportes locales hechos en redes sociales, la foto de este tierno momento ocurrió en Chapinero, Bogotá, y ha dejado todo tipo de reacciones positivas y con mensajes tanto para el perrito como para el dueño, quienes cuidarían fielmente de las instalaciones donde trabajan.

¿Qué te parece este adorable perrito? (Foto: IG @cajadepizza)

«Lindo», «qué cosita más bonita», «el arma más letal es su ternura», «amo», «ojalá que no lo despidan» y «tiene cara de vigilante amargado», son algunos de los mensajes que recibió el lomito en redes.

Cabe destacar que el perrito no sólo enamoró a las redes sociales y que rompió fronteras al ir a trabajar con todo y uniforme junto a su dueño, sino que también se ganó el cariño del Internet donde ya lo bautizaron como «El Celadog«, es decir, un juego de palabras entre celador o velador con «dog» del inglés, que es perro. Y los aplausos no dejan de conquistar en plataformas como Instagram, TikTok y Facebook.

