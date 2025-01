TikTok está en proceso de restablecer el servicio en EU

Hace unos momentos TikTok informó a través de su perfil en X que ha comenzado a reestablecer su servicio en Estados Unidos gracias al presidente electo Donald Trump, quien les brindó «la claridad y la garantía necesaria» de que no enfrentarán sanciones y permitir que más de 7 millones de pequeñas empresas prosperen, así como a 170 millones de usuarios para que sigan utilizando su cuenta.

Recordemos que ayer por la tarde, miles de usuarios comenzaron a manifestarse en X para informar que ya no podían acceder a sus cuentas debido a la prohibición que entró en vigor unas horas antes de lo acordado. La acción causó indignación e incluso enojo en los tiktokers que ya no podían entretenerse en la red social china, pero fue aún más desagradable para los influencers y marcas que obtenían ganancias económicas por ese medio.

La red social TikTok dejó de funcionar el sábado 18 de enero de 2025 en Estados Unidos después de que el Tribunal Supremo avalara el viernes una ley aprobada el año pasado por el Congreso, que obligaba a la plataforma a desvincularse de su empresa matriz, la china ByteDance, o debía enfrentarse al cierre en todo el país.

Ayer, la aplicación, que cuenta con 170 millones de usuarios en Estados Unidos envió a muchos de ellos un mensaje en sus teléfonos con el aviso: “Lo sentimos, TikTok no está disponible en este momento”, atribuyendo el fin de sus operaciones a la legislación impulsada por el Congreso.

TikTok está en proceso de restablecer el servicio; algunos tiktokers ya recuperaron su cuenta

A las 11:27 de la mañana, hora de México, el perfil de TikTok en X se pronunció para avisar a sus millones de usuarios en la plataforma que comenzarían a restablecer el servicio gracias a las garantías que les brindó Donald Trump, quien mañana se convertirá en el presidente 45 de los Estados Unidos en lo que será su segundo gobierno.

«Es una postura firme a favor de la Primera Enmienda y contra la censura arbitraria. Trabajaremos con el presidente Trump para encontrar una solución a largo plazo que permita que TikTok siga en Estados Unidos», dice parte del comunicado.

Cabe destacar que no todos los usuarios han podido ingresar nuevamente a TikTok, el regreso de la red social china será gradual y con algunas limitaciones. Algunos usuarios han reportado que por ahora solo les permite el ingreso a su perfil aunque no pueden generar nuevo contenido, otro definitivamente no han podido entrar nuevamente a la app.

«Esconden cosas que no quieren que sepamos»

En entrevista, Jesús López, un mexicano, quien vive en el estado de Pensilvania desde hace dos años solía pasar tiempo en TikTok para relajarse y distraerse de sus actividades laborales, pero ya no pudo entrar desde la tarde de ayer a su perfil y aunque no era un creador de contenido, sí le gustaba mirar lo que otros compartían. La prohibición de la red hace que piense que alguien está escondiendo información importante que no quieren que sea revelada.

