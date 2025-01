Nuevos impuestos afectan a las ‘nenis’

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Los impuestos aplicados a ropa manufacturada de importación provocan afectaciones a más de 500 comerciantes minoristas que operan en la zona sur de Tamaulipas.

Belen Rodríguez C., que se encarga de vender con ayuda de plataformas digitales y en redes sociales, comparte:

«El producto tiene el costo que marca en la página donde compramos siempre, pero al momento de cerrar el trato con el tema de las importaciones, se incrementa casi un 20 por ciento, si le suma el envío”.

Los nuevos precios, explicó que impactan a una cadena productiva en la que están involucrados, desde la vendedora, la paquetería, y las personas que se hacen llamar «recolectoras» a cargo de su entrega en la ciudad que puede alcanzar el rango de los 1 mil trabajadores.

Por ejemplo, un vestido podía tener un precio de entre 300 a 350 pesos y actualmente se puede comprar el mismo producto, entre los 450 a 500 pesos en la región

«Lo que provoca es que si antes una persona nos compraba porque estaba barato y se tenía una buena calidad, ahora con estos nuevos precios, pues les va a resultar más caro, que comprar una prenda similar, incluso de más calidad en los negocios locales», explicó.

En el caso de la zona sur, se estima que al menos 500 personas ofrecen este tipo de modalidad de comercio con ayuda de redes sociales o publicidad en plataformas.

CÓMO FUNCIONA

Por ejemplo, el producto se puede comercializar bajo el proceso de express, normal, entrega con recolectora, seguimiento del paquete, se cuenta arriba de 3 piezas , dinámica inbox o whatsapp.

La dinámica de compra, es que el comprador elige en la página de ropa, y se proporciona el 50 por ciento del total de la compra, para que se liquide a contraentrega o como se tenga convenido con el vendedor.

YA SE HABÍA ADVERTIDO

El cierre de negocios, despidos, bajas ventas y reducción de precios en el sector textil en Tamaulipas, se espera que llegue a su fin.

Ricardo Santos Lara, vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco), informó en una entrevista anterior, que el comercio a través de plataformas era responsable de indicadores adversos para este segmento económico.

«Los comerciantes han tenido que bajar precios, despedir gente, cierre de negocios”.

Y agregó: » que es una competencia desleal normalmente esa mercancía está entrando mediante plataformas de internet y que están afectando al comercio organizado, porque no pagan impuestos no pagan seguro social, no pagan 3 por ciento sobre nómina no pagan sueldos aquí tampoco entonces es una competencia desleal donde esté pues están afectando la economía local», comentó.

Los negocios de venta de ropa fast track a través de plataforma, son lo que causan el deterioro en la economía de los textiles mexicanos

De acuerdo con el Gobierno Federal, la medida, que se implementará de inmediato y estará vigente hasta el 22 de abril del 2026, contempla un arancel del 35% a 138 mercancías confeccionadas, así como otro del 15% a 17 tipos de mercancías textiles.

Desde el 1 de enero de 2025, los productos de ropa fasttrack, están sujetos a un impuesto del 19% en México.

Esto aplica a todos los pedidos, sin importar su valor, y a los productos importados de países sin tratados comerciales con México.

El impuesto del 19% incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros derechos de importación.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón