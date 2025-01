CFE: Estos electrodomésticos podrían aumentar el pago en tu recibo de luz

IUDAD DE MÉXICO.- No es una falsedad cuando decimos que el gasto de un hogar no solamente se enfoca en la canasta básica, también en los servicios que nos ayudan a llevar nuestra vida de la mejor manera posible. Uno de ellos es el servicio de electricidad el cual si no se tienen medidas preventivas puede representar un golpe fuerte a la economía nacional.

La misma Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha revelado que el aparato que más consume luz es el refrigerador, el cual es de primera necesidad si se trata de cuidar los alimentos y mantenerlos a buena temperatura. Por ello, a continuación te decimos cuáles son los electrodomésticos.

De acuerdo con un oficio de la CFE, al menos el 25 por ciento del consumo energético total podría venir del refrigerador, incluso se recomienda que dicho aparato se encuentre separado 10 centímetros de la pared con el objetivo de que pueda ventilarse correctamente. También se recomienda no meter productos calientes ya que se doblan los esfuerzos del refrigerador.

¿Cuáles son los electrodomésticos que podría aumentar el pago en tu recibo de luz?

•Las instalaciones eléctricas con fallas consumen hasta el 22%

•Iluminación y lamparas representan el 20%

•Aire Acondicionado representa el 18%

•Aparatos en stand-by

•Otros electrodomésticos (5 por ciento).

Uno de los programas que se encuentra impulsando el Gobierno Federal es para aquellos hogares donde pagan más de 1,500 pesos por el servicio de luz. Se trata de un programa por parte de la Secretaría de Energía (SENER), en colaboración con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE), donde las familias mexicanas podrán instalar paneles solares que no solamente ayuden a reducir el consumo de luz, también represente una medida grande a favor del medio ambiente.

Para poder acceder a dicho beneficio, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pide que los inmuebles o domicilios cumplan con los siguientes requisitos: Los propietarios tengan recibos de electricidad en tarifas 1C, 1D, 1E o 1F, que las viviendas tengan un valor catastral de hasta $4 millones de pesos y un sistema fotovoltaicos interconectados a la red de CFE.

