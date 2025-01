Esposo de Maribel Guardia reacciona a rumores de infidelidad

En su reciente declaración pública a cámaras de ‘Sale el Sol’, Marco Chacón no tardó en aclarar que las acusaciones de supuesta infidelidad que Imelda Tuñón le lanzó hacia él son falsas y no están relacionadas con la realidad de su relación con Maribel Guardia.

“No tiene nada que ver conmigo, en absoluto. Ya les repetí que se han dicho múltiples razones. La última resulta que es eso y yo no tengo nada que ver”, comentó el esposo de Maribel Guardia.

El esposo de Maribel Guardia, quien tiene la profesión de abogado, declaró que ha estado involucrado en este conflicto de manera involuntaria. En sus palabras, las acusaciones de Imelda Tuñón sobre su supuesta infidelidad son parte de una serie de declaraciones sin fundamento que han surgido durante el pleito legal y mediático.

El origen de la supuesta infidelidad de Marco Chacón

El origen de la acusación de infidelidad comenzó cuando Imelda Tuñón reveló ante los medios que, a pesar de mantener una relación cercana con su suegra Maribel Guardia, hubo una fractura significativa en la relación cuando ella descubrió que Marco Chacón tenía una supuesta relación con una de sus alumnas en la universidad donde él imparte clases.

“Yo creo que ya tiene tiempo… desde que descubrí la infidelidad de Marco Chacón con una exalumna suya y bueno, a partir de ahí sí se fracturó. Yo tuve que decir ante los medios que mi mamá había dicho mentiras, cuando ella no dijo mentiras y tenemos las pruebas. Y a partir de eso han estado muy encima de mí”, declaró Imelda Tuñón.

Según Imelda, esta situación fue el detonante de varios conflictos familiares, y, en su opinión, esta supuesta relación con una estudiante habría afectado de forma irreparable su relación con Maribel Guardia.

Por si fuera poco, Imelda Tuñón también acusó a Marco Chacón de influir en Maribel Guardia para tomar una serie de decisiones, entre las que destacan acusaciones de presunto consumo de drogas y poner en peligro a José Julián, el nieto de la actriz.

“Marco fue el primero que me mencionó esto de… ‘Seguro te drogas’. Yo creo que viene desde toda la tierra que trae en mi contra desde su infidelidad. Estuvo saliendo 2 o 3 años con una exalumna suya de la universidad”, sumó Imelda Tuñón a sus declaraciones.

Marco Chacón aclara que la denuncia fue por el bienestar de su nieto, José Julián

En su intervención ante los medios, Marco Chacón no solo se defendió de las acusaciones de infidelidad, sino que también explicó que la reciente denuncia interpuesta por Maribel Guardia contra Imelda Tuñón no tiene nada que ver con su intervención ni con una supuesta influencia que él haya ejercido sobre su esposa.

“Esto no se trata de Maribel, no se trata de la mamá del niño, no se trata, menos, de mí; se trata del bienestar del menor. Entonces, lo que se está buscando es el bien mayor del niño y que él esté en un ambiente idóneo, en un entorno familiar seguro, donde tenga las cosas que todos los niños necesitan”, explicó Marco Chacón.

El esposo de Maribel Guardia indicó que la denuncia realizada por la actriz fue motivada únicamente por el bienestar de su nieto, José Julián. Según Chacón, las acciones tomadas por Maribel Guardia fueron una medida preventiva para proteger al niño y que no están influenciadas por ningún conflicto de pareja.

“Primero se dijo que nos habíamos robado al niño de la escuela… Al niño se lo llevó la Fiscalía. Luego dicen que Maribel tiene al niño y a la madre sin comer… Bueno, eso dice ella, y la Fiscalía le dio de comer al niño […] A Maribel la entrevistaron por cuatro horas: hacen estudios psicoanalíticos y ellos toman la determinación que […] por diez días, el niño se quedará con la abuela, en lo que ellos siguen el curso de la investigación”, añadió el esposo de Maribel Guardia.

El esposo de Maribel Guardia aseguró que el bienestar de José Julián ha sido una prioridad para ambos, y que cualquier decisión tomada en cuanto a la denuncia no tiene relación alguna con el supuesto escándalo de infidelidad.

Marco Chacón aprovechó para resaltar que ha estado comprometido con el bienestar familiar en todo momento, y que los problemas con su nuera, Imelda Tuñón, están completamente fuera de lugar. Así, el esposo de Maribel Guardia cerró cualquier especulación sobre una supuesta infidelidad a la actriz.

Con información de EXCÉLSIOR