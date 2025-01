Inquietante radiografía muestra un cuerpo lleno de larvas

CIUDAD DE MÉXICO.- Una aterrorizante imagen de parásitos incrustados en el tejido blando de un cuerpo humano se ha vuelto viral después de que Sam Ghali, médico de urgencias, compartiera la radiografía en la red social X. La imagen ha causado asombro y perturbación entre quienes la han visto.

El especialista describió la radiografía como una de las “más locas” que jamás haya observado, señalando que toda la sección transversal del tronco del paciente estaba llena de numerosas formaciones alargadas, que se asemejan a una especie de «tormenta de granizo interna».

En un inicio, para cualquier persona este tipo de imágenes es difícil de comprender, sin embrago, cuando el médico comenzó a explicar de qué se trataba, decenas de internautas quedaros horrorizados, sobre todo porque este caso le podría ocurrir prácticamente a cualquier persona.

Sam Ghali comenzó diciendo que la extraña imagen es una afección conocida como cisticercosis, que ocurre cuando los quistes larvales de la tenia del cerdo, también llamada Taenia solium, se alojan en los tejidos del cuerpo. El paciente, de quien se mantiene el anonimato, contrajo la enfermedad después de consumir cerdo crudo o poco cocido.

Here’s a video I made breaking down one of the most insane X-Rays I’ve ever seen#FOAMed pic.twitter.com/wp8xtGFTV5

— Sam Ghali, M.D. (@EM_RESUS) January 16, 2025