Cabecistas al banquillo de los acusados

Las autoridades federales mexicanas encabezadas por la presidenta CLAUDIA SHINBAUM PARDO siguen con el Jesús en la Boca por toda la ola de amenazas que continúa lanzando el presidente norteamericano DONALD TRUMP que según se ve poco le importa lo que se diga en torno a su actuación, el irascible presidente a juzgar por los hechos parece no escuchar menos hacer caso, peor aún no se ve que vaya a modificar su desafiante actitud.

El breve comentario que hiciera en el Foro Económico de Davos donde dijo que su trato con México va bien debe de tomarse con mucha pero mucha cautela, es solo una simple declaración que viniendo de su parte no se debe de magnificar como lo han estado haciendo precisamente las autoridades federales.

De acuerdo a como se han estado desarrollando los hechos queda claro que el terror implementado por TRUMP ha surtido efecto al menos en lo que corresponde al tema de los migrantes ilegales donde por cierto ya cientos de ellos están abarrotando los albergues situados en los principales municipios de Tamaulipas.

En medio de todo esto un grave problema lo representan los repatriados de origen extranjero pues la inmensa mayoría de ellos busca quedarse en territorio tamaulipeco lo que sin duda ocasionará un sinfín de trastornos en todos los sentidos, de arranque y en tanto se llega a una solución quién pagará los millones de pesos que habrán de destinarse a su manutención y seguridad, son muchos días tal vez semanas o meses incluso.

El tema se complica más habida cuenta que pese a los que diga, todavía no se tiene un plan a corto plazo que indique lo que habrá de hacerse con los miles de repatriados.

Todo ello ocurre sin tomar en cuenta que ya diversas asociaciones civiles que si bien es cierto están de acuerdo en que se brinde atención a los inmigrantes, ya comienzan a manifestar cierta inquietud pues aseguran que las autoridades les darán diversas facilidades mismas que a ellos simplemente les niegan y en el mejor de los casos nomas les dan largas, sin duda un problema más que si no se atiende explotara en cualquier momento.

Ante este panorama dichos grupos civiles recomiendan al menos por el momento porque lo que no se realice ahora será una exigencia el dia de mañana, a las autoridades federales retornen a sus países de origen a los inmigrantes extranjeros, así las cosas.

En tanto dentro de esa novedosa estrategia de que sea el pueblo sabio quien elija a las y los magistrados, así como también ministras, ministros, jueces y juezas desde ahora vaya apuntando que en Tamaulipas las baterías respecto a una de las magistraturas van en primerísimo lugar a favor de la Consejería Jurídica del Estado TANIA CONTRERAS, seguido del Director de Conciliación en la Secretaría del Trabajo IVES SOBERÓN Jr y de ANDRÉS NORBERTO GARCIA FAVILA, este último abogado de MORENA en la entidad, faltaba más.

Por cierto desde luego que no pasa por alto que IVES jr es hijo de IVES SOBERÓN TIJERINA importantísimo miembro del Comité de Evaluación y Selección.

Asimismo y en la vorágine de cambios que están a la vuelta de la esquina anote desde ya la salida de los magistrados panistas que fueron beneficiados gracias a sus corruptelas por el entonces gobernador también de la misma filiación y prófugo de la justicia FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

De patitas en la calle serán puestos JAVIER CASTRO ORMACHEA, la mentada “china” MARIA DEL ROSARIO GARZA HINOJOSA, GLORIA ELENA GARZA JIMÉNEZ entre otros, incluso, también sabemos que dejará su cargo el actual Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Tamaulipas HERNÁN DE LA GARZA TAMEZ, quien durante su periodo hizo lo necesario para dejar arreglado todo el esquema judicial.

En tanto sobre la presunta salida del Fiscal General de Justicia del Estado IRVING BARRIOS MOJICA nos dicen al respecto que nada hay es decir, seguirá despachando como tal, según trasciende debido a que su lealtad al morenismo está fuera de toda duda, será?.

En otro tema luego del procedimiento legal y captura que existe en contra del ex titular de SEBIEN de la pasada administración panista ROMULO GARZA, se vendrán en cascada otras detenciones figurando según trasciende la del ex secretario de educación MARIO GÓMEZ MONROY y de la neolaredense y ex candidata a la alcaldía de esa ciudad YAHLEEL ABDALA, por lo pronto.

Luego de todo esto queda claro que a muchos panistas se les llegó la hora de enfrentar a la justicia la mayoría de ellos con brutales huellas de malversar millones de pesos entre otros muchos delitos.

Indudablemente que el capo mayor del cabecismo debe de andar más que inquieto.

