Salma Hayek revela que Donald Trump la cortejó y pudo haber sido Primera Dama de EU

ESTADOS UNIDOS, MÉXICO.- En medio de las polémicas que han marcado la figura de Donald Trump, resurgió una anécdota reveladora de la actriz mexicana Salma Hayek, quien en una entrevista de 2016 compartió cómo el magnate intentó cortejarla, a pesar de que ella estaba en una relación en ese momento.

Durante una charla con Trevor Noah en The Daily Show, Hayek recordó cómo, en un evento social, Trump la invitó a cenar junto a su entonces novio. Lo que empezó como un gesto amistoso pronto se convirtió en una insistencia directa de Trump hacia la actriz.

A pesar de que ella le dejaba claro que tenía pareja, el empresario seguía invitándola a salir y le aseguraba que su novio «no era lo suficientemente bueno» para ella.

«Me llamaba, me invitaba a salir. Yo le decía que tenía novio, que no saldría con él, ni aunque estuviera soltera», relató Hayek, quien también recordó que Trump insistió en que debería darle una oportunidad porque su pareja no «era digno» de ella.