Con los niños NO…

Allá en Sinaloa ese trillado slogan de Andrés Manuel López Obrador, “El Pueblo pone, el pueblo quita”, parece se va a quedar en solo discurso, el Gobernador, RUBEN ROCHA MOYA se aferra con uñas y dientes a la silla gubernamental a pesar de que la ciudadanía exige su renuncia.

Hoy el Gobernador ni ve ni escucha el clamor del pueblo, tiene el Estado incendiado, él sale, esos sí, blindado hasta los calzones, a decir que nada sucede y que cualquier persona se puede hasta pasear con toda tranquilidad en aquella bella entidad, sin embargo, el pueblo ya no le cree y cada vez son más amplias las protestas para que lo echen.

Prácticamente el hombre que desgobierna se burla de sus representados, como si sintiera placer o que una fuerza suprema le protegerá siempre, piensa que la gente es solo para utilizarla cuando se requiera, ahora se va dando cuenta de que no le será sencillo salir bien librado de esta en la que parece lo menos grave que le puede ocurrir es que lo destituyan, aunque el sigue muy orondo.

Otra vez haciendo alusión a Ya Saben Quién, el pueblo se cansa de tanta pinche transa, y el jueves se lo demostraron a RUBEN ROCHA, la gente de Sinaloa solo armada de valor y llena de coraje e indignación tomó las calles, marchó por las mismas hasta el palacio de gobierno exigiendo la renuncia del mandatario al que acusan de todo, de lo menos, que es un inepto.

Y ya de perdido saliera ROCHA MOYA a dar la cara para ofrecer una explicación del por qué no hace nada para pacificar el estado, lo más ofensivo es que sale a burlarse, a decir que todo está más que tranquilo en aquella Entidad que desde acá se nota como los entes del mal la incendian sin que el gobernador haga algo para evitarlo.

Pero la gente se cansó y salió a protestar en contra del mal gobierno, es muy posible que echen a la basura a su gobernador, ya son muchos los desdenes del mandatario ROCHA, y la verdad faltaba poco para que estallará el pueblo y sucedió una tragedia, lo que desató la furia del respetable, lo que provocó que maestros, padres de familia y comunidad en general salieran a las calles, fue el asesinado de dos niños y su padre, los que tuvieron la desgracia de cruzarse en el camino de gente desalmada allá en Culiacán.

CON LOS NIÑOS NO, fue el grito de un pueblo dolido, una familia enlutada, de una sociedad indignada. La gente cansada de tanta burla de la autoridad llegó hasta el palacio de gobierno y como pudieron lograron entrar hasta la sala de juntas del gobernador quien minutos antes los contemplaba desde un ventanal, pero como todo cobarde ROCHA se escondió, la cara no les dio

Lo sucedido el jueves en Culiacán, Sinaloa fue noticia internacional, sin embargo, hoy ROCHA sigue muy puesto como gobernador y hasta desde su administración lanzaron una medida para que “no suceda lo mismo que sucedió a los dos niños y su padre”, la “fantástica” o ridícula idea es que prohibirán los vidrios oscuros para ver quién va en cada vehículo. ¿será que a los entes del mal también les quitaran el polarizado?, se duda.

Cínicamente las autoridades de Sinaloa dicen que el asesinato de los dos niños y su padre es porque no sabían los violentos que iban menores en el vehículo, lo aseguran a pesar de que hay evidencia de que les quisieron quitar la camioneta. Eso indigno aún más a los familiares y conocidos de los asesinados pues es muy burda y hasta ilógica excusa, rayando en la burla, por estúpida, la explicación dada por las autoridades.

El caso es que el dichoso discurso de que el pueblo pone y el pueblo quita, que todavía se cree es falacia, allá en Sinaloa puede tendrá su prueba de fuego.

En fin, la situación es que miles de personas, se habla de más de 8000 adultos y una buena cantidad de niños, salieron a las calles de Sinaloa a exigir la renuncia del Gobernador, la gente está dolida por lo sucedido al Señor ANTONIO SARMIENTO y sus hijos GAEL y ALEXANDER que perdieron la vida tras ser baleados por delincuentes que les querían despojar del vehículo.

Cansada de tanta violencia y que las autoridades no hagan nada al respecto en esa entidad, el pueblo se armó de valor para salir a pedir justicia y paz, pero sobre todo a exigir la renuncia del gobernador, ya de pasada, pues sí se continuará con el desorden pues que se destrocen entre los malos, si quieren, pero que no se metan con el pueblo y, sobre todo, CON LOS NIÑOS NO.

POR ROSA ELENA GONZÁLEZ