CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) inició una investigación en el parque ecológico Los Troncones, tras reportarse que el agua de uno de sus cuerpos acuáticos presentaba una tonalidad aceitosa.

A menos de 75 metros del sitio, se encontró un animal muerto, lo que ha generado preocupación entre los visitantes y administradores.

Isaac Montemayor Aguilar, presidente del organismo ambiental Latiendo por Tamaulipas y encargado de la conservación del parque, destaca el hecho a través de sus redes sociales.

Según explicó, especialistas de la PROFEPA acudieron al lugar para recolectar muestras de agua y determinar las causas de la extraña apariencia.

“Esperemos que no sea nada grave y que resulte ser algo natural. Mira, yo no soy biólogo, soy un simple abogado amante de la naturaleza, pero lo que me preocupó fue que el agua se veía aceitosa. Aunque no tenía olor, los expertos mencionaron que el olor puede ser una señal importante”, expresó Montemayor.

El activista también señaló que, aunque no se puede confirmar si el agua está relacionada con el animal muerto, la cercanía del hallazgo es motivo de alarma.

“No sabemos si el animal murió por el agua, pero estaba en un radio de menos de 75 metros”, agregó.

Por el momento, se espera que los análisis de laboratorio determinen si la tonalidad aceitosa del agua se debe a causas naturales o a una posible contaminación.

Las autoridades locales y el personal del parque pidieron a la ciudadanía mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

Este incidente resalta la importancia de monitorear y proteger los ecosistemas naturales, así como de actuar con prontitud ante cualquier anomalía que pueda poner en riesgo la salud ambiental y de los seres vivos que dependen de estos espacios.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON