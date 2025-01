Revisará Juez Federal proceso contra presunto agresor de Melanie

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un Juez Federal revisará el caso de la agresión de la joven Melanie, a solicitud de la defensa del presunto agresor Christian de Jesús R.

El abogado Carlos Betancourt, detalló que un Juez Federal de Tampico, va revisar la detención del joven y la vinculación a proceso.

“No estamos de acuerdo en la vinculación a proceso, no estamos de acuerdo en la detención de cómo fue hecha, no estamos de acuerdo en la prisión preventiva justificada, no estamos de acuerdo en esos puntos y el juez federal va resolver esa situación”.

Aclaró que el delito de feminicidio en grado de tentativa se investiga por oficio y el Juez tiene la obligación de resolver, aunque Melanie desista de la situación procesal.

“Estamos esperando la audiencia constitucional del amparo que es el 12 de febrero, es donde el juez va resolver los agravios que presentamos nosotros”.

En los próximos días, la defensa de Christian presentará más alegatos antes de la audiencia del 12 de febrero y a decir del abogado, tiene confianza en que el Juez Federal ordenará que se vuelva a reponer el proceso de vinculación.

“Vamos a presentar alegatos en estos días que viene antes del 12, pero nosotros sentimos que se va volver a ver el proceso, la vinculación, nosotros sentimos que el Juez Federal va ordenar que se vuelva a reponer el proceso de vinculación, es lo que pensamos nosotros y que buscamos”.

Carlos Betancourt, puntualizó que el Juez Federal va revisar tres puntos; la detención, luego la vinculación que se haya hecho correctamente y por último la prisión preventiva.

Christian de Jesús R, es señalado de agredir en octubre del 2024 a su ex novia Melanie en una fiesta a la que acudieron en Ciudad Madero y en la actualidad permanece recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes).

Por. Óscar Figueroa

La Razón