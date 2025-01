Captan a Martín Anselmi viendo juego del Porto desde el palco

MÉXICO.- A pesar de no tener la negociación finalizada entre el Porto y Cruz Azul, Martín Anselmi continúa con su proyecto para convertirse en técnico de los Dragones Azules. En esta ocasión, ya en Portugal, el argentino decidió aparecer en el Estadio do Dragão para apreciar todos los detalles del que sería el último juego del Porto sin Anselmi en el banquillo. El juego corresponde a la jornada 19 contra el Santa Clara.

El técnico argentino se apareció por el palco de los directivos para ver el funcionamiento de su próximo equipo. Las cámaras de la transmisión local no dudaron en apuntarlo en diferentes ocasiones. En las fotos que se aprecian en redes sociales se puede ver al exentrenador de Cruz Azul hablando contras personas dentro del palco, además de estar atento a todo lo que ocurre en el terreno de juego. Se tiene que mencionar que el encuentro de la jornada 19 es complejo, ya que se están enfrentando el lugar tres contra el cinco de la tabla general.

Lo que es una realidad es que Anselmi no se muestra contento en el palco junto a los directivos. En las fotos se muestra bastante serio, por lo que los fans aseguran que podría haber recibido una mala noticia por parte de los altos mando del Porto. Martín, acompañado de su cuerpo técnico, esperan indicaciones para determinar cuando comenzarán a entrenar a los Dragones Azules, pero todavía no se tiene el visto bueno de la directiva cementera, lo que estaría frenando todo.

Anselmi y su cuerpo técnico aparece en el palco de la directiva de Porto (Spor.tv)

Qué falta para que Anselmi sea presentado como DT del Porto

A pesar de que el técnico argentino se encuentra en Portugal y ya está viendo el funcionamiento del club al que va a dirigir, la directiva lusa no ha podido presentar al entrenador debido a que todavía no llega a un acuerdo con el Cruz Azul. Se tiene que mencionar que la directiva celeste no está interesada en negociar y quieren que los Dragones Azules paguen los 5 millones de dólares de la cláusula de rescisión.

Se tiene que recordar que la directiva de Cruz Azul advirtió que en caso de ser presentado como técnico del Porto sin llegar a un acuerdo con ellos harán que se vaya a la vía legal e involucrarán a la Federación Mexicana de Futbol y a la propia FIFA para que intervengan en el caso. Por ahora no se tiene más información de lo que hará Velázquez con el caso.

En el lado mexicano, la directiva cementera ya comenzó a buscar a su remplazo. Para la jornada 3 fue Vicente Sánchez el encargado en saltar al banquillo para atender el accionar del partido en en Ciudad Universitaria entre Cruz Azul y Puebla. Los altos mandos siguen buscando al que será el entrenador como director técnico para el Clausura 2025.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.