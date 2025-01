Denles chance a los de casa

Siempre he dicho: si la van a fallar, que sean los de aquí, que así aprendan, que así crezcan, y si no dan el ancho, pues a trabajar, pero al menos ya tuvieron sus oportunidades.

En las fuerzas básicas de Correcaminos hay muchos jugadores de Ciudad Victoria y Tamaulipas, pero, por alguna extraña razón, reciben oportunidad algunos que ni son de aquí ni muestran talento.

Nada personal, pero en el pasado partido de Premier entró un chico llamado Raymundo Torres y, sin afán de ofender, cargó con la responsabilidad de dos de los tres goles que recibió Correcaminos Premier ante Gavilanes. Él entró de cambio por Aguilar, un victorense que hizo una gran labor pero se lesionó.

Cuando Aguilar salió, se notó y mucho, pues cayeron dos goles en los minutos de agregado. Preguntando un poco sobre Raymundo Torres, me comentaron que ya había estado en Correcaminos hace aproximadamente un año y medio, al mando de Gandhi Vega.

El mismo entrenador, tan polémico, decidió darle las gracias por baja de juego. No terminó la temporada en aquella ocasión, y, por increíble que parezca, el mismo jugador regresó y lo hizo para el primer equipo.

Allá ha estado entrenando, fue parte de la pretemporada e, incluso, relegaron a Edson Acuña, un victorense que estaba ganándose un lugar en el primer equipo. Y es aquí donde me pregunto: ¿cómo pudo pasar eso?

En Correcaminos de Liga Premier lo ‘corrieron’ por no estar en un nivel óptimo, ¿y regresa para el primer equipo? Ya ni los que han estado todo el proceso formativo tienen esas oportunidades.

Ojalá la directiva y los cuerpos técnicos del primer y segundo equipo tengan coherencia al tomar decisiones, porque, por ahora, no se entienden muchas cosas que están pasando en el equipo.

Ya denles una oportunidad real

Hablando de los jóvenes, pero de los que sí están en el equipo de la Liga Expansión MX, ninguno de ellos ha tenido una oportunidad real. Ni uno ha sido titular en el cuadro de Héctor Eugui.

Y sí, no hay que regalarles la oportunidad, pero hay muchos jugadores titulares a los que se les ve pocas ganas; algunos caminan, y la afición se da cuenta de eso. No soy el único que lo ve.

En el partido ante La Paz se lesionó Gerardo Moreno, y no había un cambio natural en la banca, lugar que le correspondía a Alan Aguilar, quien ni siquiera fue convocado.

Ojalá Eugui se anime a darle más minutos a los canteranos, pues, al final de cuentas, es el plan del rector: darle cabida real a los tamaulipecos, a los victorenses y a los universitarios.

¿Habrá sorpresa?

No me crean mucho, pero algunas fuentes me han comentado que Correcaminos sí irá por un jugador en el mercado de fichajes, que aún está abierto hasta el 2 de febrero. Incluso, para los jugadores agentes libres hay dos ventanas para firmar a alguien hasta marzo, según me comentaron.

Si se da, podría ser una ‘bomba’ mediática, pues tiene amplia trayectoria en la Liga MX e, incluso, en el extranjero. En lo futbolístico, pues veremos, pero eso lo hablaremos cuando se dé. Si avanza más la negociación, les estaré contando todos los detalles a través de Oé.

Nos leemos en estos días, en una semana intensa porque habrá clásico tamaulipeco.