Ramón García Zurita, el pintor de Nosotros

No es un recuerdo porque la memoria es un cauce de la vitalidad del tiempo que se hace carne y hueso en la transparencia de los días, no es un recuerdo porque los recuerdos se perpetúan como rocas en el silencio y la memoria, si actúa para despertar nuestro cerebro. Y esto un placer que nos invita a buscar las figuras que sustentan la cultura y el arte de Tamaulipas, convida a los amigos, a los discípulos del artista formador de artistas, pero sobre todo, de ciudadanos del arte que se integran a una sociedad que lentamente asimila los productos simbólicos, esto , como afirmaba nuestro Maestro Néstor García Cancline, los productos del arte, –la produccion simbolica– tangible e intangible. Presumo a mis maestros para dejar constancia de que nuestro paso por las aulas no fue en vano y si enérgico en el saber y al goce de la materia del espíritu que nos hace pensar.

El espíritu Hegeliano del arte como -Trabajo- que resume el Marxismo, y que pensadores de la Adolfo Sanchez Vazquez, también nuestro Maestro en la Facultad de Filosofía de la UNAM, carrera truncada pero no olvidada al paso de los años en que mi formación se adentra con mayor lucidez ante el espectro del arte. Y la plástica y la poesía me han llevado al eterno retorno al pensamiento a la reflexión sobre las artes que desarrolla una mejor apreciación del arte de nuestros días donde muchos neófitos abrevan sin saber sus contenidos y propuestas en el azar del tiempo.

Pues bien la memoria se acelera y nuevos elementos del lenguaje enriquecen la visión del tiempo que vivimos en la epidermis de la inteligencia artificial, porque aun no tocamos los adentros invisibles que nos preparan nuevos mundos.

Y esta memoria nos lleva a contemplar en movimiento, la obra de un artista como Ramon Garcia Zurita, el Hijo Prodigo de Don Ramon García y Doña Teofila Zurita.

Pues bien estamos a unos días de que se cumpla un Aniversario de su fallecimiento. Un hecho relevante porque Garcia Zurita es junto a David Celestinos Isacs las figuras más importantes del movimiento de iniciación cultural en nuestro estado, ambos tampiqueños, arraigados en nuestra ciudad. Se cumplen 50 años de su fallecimiento, y es la celebración a su memoria que para nosotros es una fiesta de la cultura y el poder del arte.

Así, preparamos un encuentro con su mural Tamaulipas Histórico que nuestro pintor realizó en Palacio de Gobierno y que ha iniciativa del Ciudadano Gobernador Dr. Americo Villarreal Anaya , fue restaurado por un equipo de artistas plásticos y arquitectos, en conocimiento de la obra, por haber participado en la misma, y adentrado en su técnica y simbología a partir de la experiencia en el trabajo y la vasta información de la obra mural que me confiara Doña Teofila, madre del pintor. Obra mural de más de quinientos metros cuadrados en las escaleras oriente poniente de Palacio, realizada a instancias del gran gobernador que fue el Dr. Norbefrto Treviño Zapara, que fue aliento para muchos artistas.

Afirmamos nuestra labor y realizamos para beneplácito de todos restaurar una de las obras de pintura mural más importantes de México.

Un equipo integrado por el arquitecto Jacobo Gattas que contribuyó en mucho al reconocimiento de la obra puesto que en su momento apoyó al maestro Zurita en los proyectos de dibujos, siendo Gattas el alumno más aventajado en Casa del Arte, y colaborando también la artista Helena Guzman, y ALberto Carrizal, ambos egresados de la Escuela de Artes VIsuales de la UANL, con amplios conocimientos en restauro, y la ayuda también del arqueólogo Francisco Mendoza. Equipo dirigido por mi persona, discípulo también Garcia Zurita, que me confirió el honor de pintar mi retrato al lado del Maestro Juan B Tijerina.

Fueron 7 meses de arduo trabajo, que enriqueció nuestro panorama sobre la técnica y la visión del artista desde su espacio de su poética estética. Porque no es lo mismo admirar la obra que participar con esta, por su movimiento, composición y técnica.

Contando con las soluciones del pintor, documentos que me hizo llegar en su momento Doña Teofila Zurita, y que hemos guardado celosamente en estos largos años, emprendimos el trabajo con dedicación y conocimientos.

Después de muchos años de abandono se emprende la restauración de la obra mural, que junto a la obra X Peña en el Teatro Juárez, habían permanecido olvidada de las acciones del gobierno. Hoy en un gran esfuerzo y apoyo del Gobernador Americo Villarreal Anaya.

He dicho nos preparamos para rendir un merecido homenaje a unos de nuestros grandes , el Domingo 2 de Febrero, Dia de la Candelaria, en que se cumplen 50 años del fallecimiento de Ramon Garcia Zurita. Por eso iniciamos este artículo con las palabras de Ing. Martre R Gomez, en ocasión de la primera exposición del artista en la Ciudad de México.

Marte R. Gomez que tuve la fortuna de conocer, y charlar de la obra de Gafrcia Zurita y X Peña, en su despacho de Paseo de la Reforma. El ingeniero Marte R. Gomez, hombre extraordinario en el arte , la cultura y la política, también dedicó atención y regaños a mi obra poética incipiente en los años de 1967. que consta en los archivos de Marte R. Gómez en la Biblioteca que lleva su nombre en Ciudad Victoria, Tamaulipas .

Fotografías de Rudy G. Rosales,

Archivo Alejandro Rosales Lugo

Texto de la obra de Ramon Gafrcia Zurita.

Investigación por mi realizada, que verá luz en forma de libro de la mayor calidad.