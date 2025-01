Tienen 50 mil contribuyentes rezago en predial

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Hay más de 50 mil predios del municipio de Victoria con rezago en el pago del impuesto predial, algunos ya fueron turnados al departamento jurídico para que se proceda conforme a derecho, en especial aquellos casos que se niegan a pagar, que hacen caso omiso a las invitaciones que se hace para regularizarse.

El alcalde ha instruído hacer trajes a la medida a contribuyentes que deben para que puedan ponerse al corriente, reveló la tesorera María Guadalupe de los Reyes Acosta, quien dijo que están invitando a la ciudadanía que cumplan con esta obligación, ya que el impuesto predial más que una obligación es una prioridad porque hay que tomar en cuenta que este contribuye al gasto público.

Desafortunadamente sí hay mucho rezago, por eso muchos predios que han sido turnados al departamento jurídico, actualmente hay más de 50 mil predios en rezago sin pagar, por eso es que se hacen cartas invitación.

Resaltó que la gente se puede acercar y gozar de los beneficios que el alcalde ha venido promoviendo, a parte las puertas de la tesorería están abiertas, para que puedan pagar, hay muchas maneras de poderlos apoyar, como es en parcialidades, a diario se atienden a más de 10 personas, la mayoría está cumpliendo.

“Confío que en este 2025 no haya recortes del gobierno federal, como hay más recaudación creemos que viene bien las participaciones, por fortuna no se ha tenido que solicitar adelantos de participaciones al gobierno del estado, vamos bien, tenemos finanzas sanas, no tenemos ningún adeudo, a parte tenemos un pago a proveedores de 20 millones de pesos, no hubo necesidad de endeudar al ayuntamiento con bancos”, expresó.

Por otro lado, comentó que continúa la austeridad en el municipio este año, que el alcalde la instruyo seguir con la austeridad en el gasto, cumplir principalmente con prioridades como servicios públicos, y atender las necesidades que tiene la ciudadanía, que la política de austeridad se va aplicar sobre todo en los suministros principales, ya sea que no haya desperdicio de papelería, no habrá renta de camiones y están adquiriendo nuevos equipos de camiones de basura.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO LA RAZÓN