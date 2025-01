Actor de ‘El Pianista’ revela que nunca volvió a ver su película por esta triste razón

Este 27 de enero se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz-Birkenau, y sin duda una de las películas que ha mostrado los horrores que se vivieron ahí es la multipremiada y ganadora del Oscar: El Pianista.

A raíz de esta película dirigida por Roman Polanski, su protagonista Adrien Brody se convirtió en una de las grandes promesas de Hollywood, al llevarse hace más de 20 años (2003) la mayoría de los premios por su gran interpretación.

Sin embargo, Brody, quien actualmente está en la búsqueda de un nuevo Oscar como Mejor Actor por su más reciente película ‘The Brutalist’, la cual también habla sobre el Holocausto aunque más enfocado a las secuelas de todos los supervivientes, aseguró que nunca más ha visto ‘El Pianista’ desde esa época.

“No puedo verla”

En una entrevista para Fotogramas, el icónico actor dejó saber que cuando fue el estreno en Cannes fue la única vez que vio su trabajo en ‘El Pianista’, pero que luego de eso jamás pudo verla por el estrés y la ansiedad que le causa.

“No puedo verla porque es muy difícil para mí…He visto ‘El Pianista’, estuve en la premiere en Cannes, donde afortunadamente ganamos la Palma de Oro. Realmente no puedo verla”, indicó al citado medio.

Brody aseveró que tuvo que prepararse mucho para lograr la tristeza que refleja su personaje, algo que le dolió mucho hacer y que ahora le pesa ver.

“Revivir 6 meses de aquel viaje de inmersión en los horrores de aquel tiempo. En ese caso estuve consumiendo mucha tristeza para representar esa misma. Realmente no puedo soportarlo”, destacó.

‘The Brutalist’ ya huele a Oscar

Incluso Adrien Brody habló un poco de su nueva película, ‘The Brutalist’, que aunque habla de casi la misma temática, destacó que ha sido muy diferente prepararse.

“‘The Brutalist’ me encanta. Es un personaje diferente, una historia diferente. Me encanta esta película y me encantó ‘El Pianista’, pero fue muy dura para mí…los horrores de la guerra estaban muy presentes. Esta (‘The Brutalist’) es más sobre los traumas persistentes y el impacto psicológico de haber sobrevivido a estos traumas específicos, este es un hombre intentando procesarlos y superarlos a través del arte, tratando de huir del sentimiento de opresión y del sentimiento de antisemitismo que persiste”, concluyó.

Cabe mencionar que este nuevo filme dirigido por Brady Corbet, ya lo hizo ganar el Globo de Oro de este año a Mejor Actor, mientras que actualmente se disputa 10 categorías de los premios Oscar.

‘El Pianista’, una oda a la tristeza del Holocausto

En este filme en donde Adrien Brody dejó todo su sentir, vemos la historia de su personaje Władysław Szpilman, un pianista de gran renombre perteneciente a una familia judía en Alemania, que luego de las medidas impuestas por el gobierno de Hitler contra su raza muestra el sufrimiento en cada una de las etapas en que se vivió el Holocausto.

Al salvarse de terminar en los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau, con ayuda de amigos Szpilman logra salvarse, sin embargo pierde a toda su familia y todo lo que en un momento llegó a ser, empezando desde cero tras finalizar la guerra.

Sin duda con esto nos queda claro que la preparación de cada actor para sus personajes es única, cada papel lo hace diferente, pero lo mejor es saber que la entrega que ponen en su arte es tal que nunca más vuelven a ser los mismos, así que ahora sólo podemos desear: ¡Qué Adrien Brody se lleve el Oscar otra vez!

