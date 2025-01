«Están atacando a toda mi gente»: Selena Gomez llora por deportaciones de mexicanos en EU

En las últimas semanas, Selena Gomez ha llamado la atención debido a su actuación en la polémica película “Emilia Pérez” en donde se abordan temas como las desapariciones en México y el narcotráfico.

La famosa ha causado revuelo por la forma en la que pronuncia el español, además también ha sido criticada por participar en una película con problemáticas que se viven en México, país del que su familia paterna es originaria.

Selena Gomez llora por las deportaciones de mexicanos

Y ahora, la actriz y cantante ha vuelto estar en tendencia después de que esta mañana subiera un video a sus historias en Instagram en donde se le ve llorando y visiblemente afectada por las deportaciones de mexicanos en Estados Unidos.

Cabe mencionar que las deportaciones masivas comenzaron hace apenas unos días, después de que Donald Trump asumiera el cargo de presidente de Estados Unidos y que durante su campaña electoral asegurara que si llegaba al poder comenzaría a deportar a personas que están como ilegales en dicho país, algo que cumplió desde el primer día de su mandato.

En el video de unos cuantos segundos, Selena Gomez agregó un emoji de unas manos haciendo una oración junto con la bandera de México con la frase “Lo siento”.

Aunado a esto, Selena Gomez compartió unas palabras mientras lloraba en las que mencionó que sentía mucho lo que estaban viviendo los mexicanos que están siendo deportados.

La famosa aseguró que haría lo posible para ayudar a quienes lo necesiten.

“Están atacando a toda mi gente, a los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, me gustaría poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo”.

