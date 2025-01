Martín Anselmi asegura que Cruz Azul lo difamó

Martín Anselmi fue presentado este lunes como nuevo entrenador del Porto, pero lo que debía ser una bienvenida alegre y con un discurso sobre lo emocionado que estaba de tomar las riendas de uno de los grandes de Portugal, se convirtió en una tiradera contra el Cruz Azul, equipo anterior, debido a la polémica salida que tuvo el argentino de la Liga MX. El DT de 39 años dejó claro que él siempre fue transparente y claro con la directiva, pero los altos mandos de los celestes fueron los que cambiaron de parecer.

El nuevo técnico de los Dragones Azules dejó claro que él siempre fue claro y honesto con la directiva, pero los altos mandos del club de la Liga MX fueron los que cambiaron de parecer y comenzaron la guerra de declaraciones, al punto de querer mandar el caso ante la Federación Mexicana de Futbol y con la propia FIFA. Anselmi dejó claro que el acepta que tomó una decisión y sus consecuencias.

«En todo momento fui honesto. Tanto mi equipo técnico como yo lo dimos todo por el club hasta el último día y nada de lo que se ha dicho es cierto. No creas lo que dicen, ellos saben cómo operan y nos conocen mejor que yo. Tomé una decisión y la acepto. Lo hice con total transparencia con el club y sus directivos. Me prometieron que me dejarían ir, negociaron con el FC Porto y aceptaron una propuesta del club», dijo en la conferencia de prensa.

Anselmi asegura que Cruz Azul lo difamó

El estratega aseguró que los dos clubes ya tenían un acuerdo, por lo que todo parecía que se iba a cerrar la negociación, pero al final la directiva celeste cambió de parecer. Fue en este momento cuando comenzaron las declaraciones ante los medios de comunicación y la difamación en su contra. Anselmi dejó claro que solicitó una rueda de prensa para despedirse de la afición, pero no se la concedieron. Antes de terminar con el tema, el director técnico dejó claro que la situación se convirtió en insostenible para él y su familia.

«Cuando todo estuvo acordado, cambiaron de posición. Me difamaron a través de los medios. Cruz Azul sabe que solicité una rueda de prensa para despedirme de la afición. No me fue concedido. La situación se volvió insostenible para mí y mi familia, quienes tuvimos que salir de México repentinamente. Por esto agradezco al FC Porto», dijo Anselmi.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO