Acusan a juez de fraude procesal

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un juez fue acusado de permitir que un menor fuera llevado por su padre en una disputa legal familiar.

Gabriela Sepúlveda Carranza, madre del menor de 11 años, informó :

«Se cometió un fraude procesal en contra de mi y de mi hijo. Yo tengo la guardia y custodia desde hace dos años y hasta rectificada por magistrados, hasta por dos ocasiones y el padre dolosamente tramitó otro juicio, que no tenemos conocimiento y no sabemos como lo hizo»„ dijo

El pasado viernes, el papá acudió a la escuela acompañado de autoridades de seguridad pública, para hacer valer un documento en el que se encontraba a cargo del niño.

«Me alcancé a enterar, porque primero pasaron al kinder de mi hijo menor, el cual tiene un trastorno de neurodesarrollo. Nos avisaron del kinder, salimos corriendo para ver si alcanzaba a hacer algo, alcancé a llegar a la escuela, pero no alcancé a sacar al niño. Estuvieron horas obligando, tratando de convencerlo que se fuera con él. El niño estaba muy espantado, que no me hiciera daño. El papá no lo respetó».

Desde hace 3 años, dijo que acumulan dos procesos legales para el otorgamiento de la pensión alimentaria y la Guardia-Custodia y Reglas de Convivencia.

La madre, dijo que sin poder enterarse, fue emprendido otro proceso legal por parte del papá.

«Un Juez le otorga sin conocimiento alguno la Guarda y Custodia de mis hijos y pide el retiro de ellos».

«Exigimos que no tengan en sus instituciones a personas que violenten a madres e hijos y exigimos que hagan lo posible por regresarme a mi hijo», dijo.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón