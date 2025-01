Cynthia Klitbo revela que la expareja de un exnovio le hizo brujería

Cynthia Klitbo, una de las actrices más queridas y reconocidas en el mundo de las telenovelas, ha ganado fama por sus icónicos papeles de villana en diversas producciones mexicanas. Sin embargo, recientemente sorprendió a sus seguidores al revelar un capítulo oscuro de su vida personal durante una entrevista con el periodista Yordi Rosado para su canal de YouTube. La actriz no solo compartió cómo fue víctima de un fraude cibernético que la dejó sin dinero, sino también cómo una expareja le hizo brujería.

Klitbo, conocida por su maldad en pantalla, relató una experiencia aterradora que la llevó a enfrentarse no solo a fenómenos paranormales, sino también a temores que jamás imaginó vivir. La actriz, que a lo largo de los años logró construir una sólida carrera, narró durante la entrevista cómo todo comenzó cuando decidió casarse con un hombre cubano, un hecho que desencadenó una serie de eventos fuera de su control.

Se me ocurrió casarme con un cubano que dejó a su ex por mí, y eso nunca me lo perdonó. Metieron muchísima brujería que yo tuve que sacar, dijo la actriz durante la entrevista.

El trabajo de brujería que enfrentó Cynthia Klitbo

La historia de este suceso comienza con la relación de Cynthia Klitbo con un hombre cubano, quien, según la actriz, había dejado a su pareja para comenzar una nueva vida a su lado. La situación no fue fácil ya que la expareja de su esposo, llena de celos y resentimiento, no aceptó la ruptura y decidió tomar medidas extremas para separar a la pareja. Según el relato de Klitbo, esta mujer recurrió a prácticas de brujería para causar daño y distanciarla de su nuevo compañero.

Según el relato de la actriz, todo comenzó con pequeños sucesos extraños que, inicialmente, parecían inofensivos y hasta graciosos. La famosa cuenta que ella y su pareja se mudaron juntos a una casa en la que comenzaron a experimentar una serie de eventos paranormales; al principio, Cynthia se mostró escéptica con los ruidos extraños, pero pronto la situación se tornó mucho más seria.

Vi volar las cremas de mi cuarto. La primera vez que se manifestó escuchamos martillazos. Algunos amigos iban a cuidar mi casa y no podían quedarse porque se sentían incómodos. Para mí era algo chistosón al principio, pero las cosas fueron empeorando, declaró.

A lo largo de los días, las manifestaciones de lo inexplicable se hicieron más intensas, pero uno de los momentos más impactantes de la historia ocurrió cuando, según la actriz, se fue la luz en la casa y experimentó una sensación indescriptible de presencias extrañas. Klitbo recordó cómo, al estar en su vestidor, sintió una presencia aterradora detrás de ella, que la hizo sentir que su vida estaba en peligro.

Lo que hizo aún más desconcertante la experiencia fue que, en ese mismo vestidor, la actriz había colgado fotos de ella misma con su abdomen marcado, un recordatorio de los años en los que no pudo concebir. Klitbo, en su relato, sugirió que las energías negativas que se habían concentrado en la casa también pudieron haber afectado su salud y su capacidad de ser madre.

Un día me salió el chamuco y nunca quise volver a verlo. Estaba en el vestidor, habíamos llegado y se fue la luz, yo tenía un zaguán de acero, subí a mi cuarto y prendí una lámpara que tenía, entré al vestidor, estaba arreglando mis cosas y se apagó pero no había forma. Sentí una cosa parada atrás de mí, yo llevaba 9 años en esa casa y había fotos mías con el vientre partido, yo no podía tener hijos, dijo en la entrevista.

Cynthia Klitbo tuvo que mudarse debido a la infestación maligna en su casa

Finalmente, ante la creciente presión de los sucesos paranormales y la sensación de estar atrapada en un lugar lleno de malas energías, Cynthia Klitbo tomó la decisión de abandonar la casa. Este cambio radical en su vida la liberó de las pesadillas que vivió durante ese tiempo, pero también la dejó con cicatrices emocionales difíciles de borrar.

A pesar de ser una mujer fuerte y con experiencia en el manejo de adversidades, los sucesos inexplicables que comenzaron a ocurrir a su alrededor la hicieron cuestionar todo lo que conocía. La percepción de lo sobrenatural y la realidad se mezclaron de tal forma que la actriz no tuvo más remedio que enfrentarse a estos fenómenos en solitario.

De acuerdo con expertos en el tema, la brujería y las energías negativas pueden tener un impacto significativo en la vida de una persona, tanto a nivel emocional como físico. La parapsicología, una disciplina que estudia los fenómenos paranormales, sostiene que las personas expuestas a ambientes cargados de energías negativas pueden sufrir trastornos psicológicos, ansiedad e incluso problemas de salud física.

