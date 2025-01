¿Doble moral?

Bien dice el buen Nicolás Larcamón, hoy técnico del Necaxa, que por cierto ha arrancado muy bien el torneo, que se está haciendo leña del árbol caído con la situación de Anselmi. Como seres humanos, estamos hechos para establecer un juicio, ya que nos han enseñado que lo que hacemos es bueno o malo, no desmenuzamos las acciones para entender el porqué de las cosas.

Así que escribiré un par de puntos que me parecen importantes que los conozcan de cómo se maneja desde adentro ciertos momentos en una contratación o renovación:

1.- El 90% de las veces, ambas partes, hablando de directiva y entrenador, se les pone mucha atención a las cláusulas de rescisión de contrato, como entrenador, por si marcha bien la cosa y viene alguien a buscarte puedas salir, ya que lo que uno quiere es seguir creciendo profesionalmente, pero que si la cosa no va bien sea lo justo de irte porque por lo pronto no puedes dirigir en el mismo torneo en otro club hasta el siguiente y si es que encuentras trabajo; como directiva, si la cosa va bien, crees en tu técnico y le pones una cláusula alta para que no se vaya, pero en el entendido de que si viene alguien y la paga, pues no hay por qué molestarse, o también si la cosa no marcha bien, que tengas la posibilidad de rescindirlo rápidamente para presentar el reemplazo.

2.- Para entrenadores y jugadores en el medio del fútbol, incluso estando activos, puede suceder que se les acerquen a ellos o a sus representantes clubes para simplemente sondear cómo está su situación o ellos mismos la investigan a través de terceros. Esto no quiere decir que te manejes por debajo de las aguas, cuando la mayoría de las veces solo es un sondeo, que recalco, puede tener sus excepciones.

3.- Cuentas claras, amistades largas, dicen en mi casa. La comunicación es fundamental entre ambas partes para la firma de un contrato, ya que se deben establecer claramente los puntos en la rescisión del mismo, el tiempo, posibles escenarios, premios, etc.; si todo se habla claramente y con transparencia, cuando pase alguna de estas situaciones se tendrá claro lo que sigue.

Como lo escrito en columnas anteriores, la verdad de esta situación solo la tienen ellos. Esperemos que sea transparente por todos y que salga a la luz por el bien del fútbol. Lo que sí no puedo concebir es la doble moral de muchos que se dicen criticar cuando sabemos que si la mayoría de jugadores, directivos o técnicos saliera una posibilidad de ir a Europa, emigraríamos porque es lo que la mayoría sueña, claro, siempre teniendo cuentas claras, amistades largas, porque las posibilidades siempre existen y en el fútbol solo existen dos cuando firmas un contrato: o sales por un crecimiento profesional o sales porque las cosas no fueron de la mejor manera.

Porque también ha pasado que te dicen una cosa y terminan dándote las gracias, aún habiendo dado su palabra, pero hay de todo en la viña del Señor.

Nos leemos la próxima semana y que vaya bien para todos.

POR PACO CORTEZ