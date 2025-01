Estadounidense que votó por Trump ruega por regreso de su esposa que fue deportada

Las deportaciones masivas de migrantes no solo afectan a los indocumentados, sino también a decenas de familias estadunidenses, quienes están siendo separadas de forma arbitraria como parte de las redadas implementadas por el gobierno de Donald Trump, provocando indignación en países latinoamericanos.

Desde hace años, existen los matrimonios entre ciudadanos estadunidenses y latinos, que, con las actuales medidas adoptadas por la administración estadunidense, están quedando fragmentados de un día para otro, tal como ocurrió con un caso que rápidamente llegó a las redes sociales, provocando toda clase de reacciones.

Votó por Trump y ahora su esposa venezolana fue deportada

El caso de este ciudadano estadunidense está dando mucho de qué hablar debido a que en las elecciones del pasado 4 de noviembre votó por Donald Trump, quien a una semana en la presidencia ya deportó a miles de personas. Sin embargo, este hombre jamás pensó que su esposa, una mujer venezolana, sería de las primeras en ser regresada a su país.

Así, a través de redes sociales y ante medios de comunicación que hablaron con él, este hombre está rogando a las autoridades estadunidenses por el regreso de su esposa, identificada como Vianiz Ramírez, al asegurar que se encontraba realizando los trámites necesarios para obtener sus papeles y así lograr su estancia legal en el país.

This is Sad 💔 Florida man who voted for Trump wants to work something out with Donald Trump after ICE snatched up his wife & deported her back to Venezuela while she was in the process of getting her papers done. "Let's work something out, please man let me keep my wife, she… pic.twitter.com/XDOECHRvks

— Raphousetv (RHTV) (@raphousetv2) January 28, 2025