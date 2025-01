Martín Anselmi revela que Porto lo ayudo a sacar a su familia de Méxic

Martín Anselmi sigue siendo noticia gracias a su polémica salida de Cruz Azul y ahora que ya ha sido presentado con el Porto como su nuevo DT, pronto a dirigir en la Europa League luego de no poder conseguir el título con el equipo cementero tras una final y una semifinal pérdidas contra el Club América.

Ahora el pasado 27 de enero, en su presentación, donde no solo aprovechó de manera oficial para hablar de lo sucedido, no solo mencionó que él es la “víctima” en esta complicada situación, sino que el argentino tuvo que tomar una decisión muy fuerte respecto a su familia y fuera del futbol.

Pues en la conferencia de prensa, no dudó en agradecer al Porto, no solo por la oportunidad de trabajo y crecimiento personal, sino que el equipo de Portugal decidió ayudarlo con una fuerte situación familiar, que el argentino no dudó en externar en la conferencia.

Por lo que no solo conmocionó a los aficionados y al futbol mexicano, sino que fue una declaración que hace dudar a todo el mundo del futbol, pues otra vez habría problemas de violencia con el argentino fuera de la cancha y lejos del tema futbolístico algo muy preocupante.

¿Qué pasó con Martín Anselmi tras salir de Cruz Azul?

Fue en su presentación en Porto que claramente tuvo cobertura de medios mexicanos, tras protagonizar una novela increíble entre Cruz Azul, Porto y el mismo Martín Anselmi, dando una declaración que será muy recordada en los próximos años tras la salida del argentino del futbol mexicano.

“Cruz Azul sabe que solicité una conferencia de prensa para despedirme de los hinchas en México, en el mismo lugar donde todo comenzó, pero no fue concedida. La situación se volvió insostenible para mí y para mi familia, que si bien iba a continuar su vida en México tuvieron que salir de manera repentina, por suerte Porto nos dio su total apoyo”, dijo Anselmi en su presentación.

No solo contradiciendo lo sucedido, sino que también lo declarado por Victor Velázquez hace unos días, cuando le preguntaron sobre la situación de Martín Anselmi, antes de que escapara en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde no quiso hablar con ningún reportero.

«Ustedes conocen la relación y la unión que hemos construido a lo largo de este tiempo, es una conexión que llevaré conmigo para siempre y que fue algo maravilloso. Saben que siempre, en cada una de las cosas que hemos vivido, les he sido honesto y les he hablado con el corazón. Tanto mi cuerpo técnico como yo hemos dado todo hasta el último día por eso nada de lo que se haya dicho en estos días refleja la verdad, no compren lo que les están vendiendo, saben cómo operan y lo conocen mejor que yo”, reitero el argentino.

Martín Anselmi explota contra Cruz Azul, asegurando que la directiva cementera estuvo al tanto en todo momento de su intención de salir del equipo, pero que, a último momento, intentaron cambiar las condiciones. “Nada de lo que se ha dicho en estos días es verdad. Ellos saben… pic.twitter.com/b23nU3wD1S — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) January 27, 2025

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO