Mensajes pidiendo ayuda, vistos desde Google Earth, causan intriga

Miles de internautas se encuentran intrigados por unas serie de extraños mensajes que fueron captados en un terreno baldío ubicado en la ciudad de Los Ángeles, en California. El caso se volvió viral luego de que un creador de contenido mostró que – usando la aplicación de Google Earth – descubrió lo que parecían ser señales SOS escritas con diferentes materiales en un un lote ubicado cerca del ferrocarril Union Pacific.

Los usuarios de internet rápidamente recurrieron a Google para comprobar la veracidad de estos mensajes y descubrieron que no solo era uno, sino que había varias palabras escritas en el mismo terreno, el cual pertenece a un almacenamiento de desechos. Quienes verificaron este dato comentaron, en redes sociales, que en la tierra se podían leer las palabras ayuda, terrorismo y FBI, entre otras que aún no han sido identificadas.

Estos mensajes, así como las fotografías captadas por Google Earth, ganaron popularidad durante el pasado fin de semana, esto debido a que cientos de personas se mostraron preocupadas de que estas señales de ayuda pudieran haber sido escritas por personas víctimas de algún delito como la trata de personas, o el secuestro. Por ello, algunos creadores de contenido decidieron acudir a las coordenadas e indagar más sobre el tema.

Revelan quién es el autor de los extraños mensajes que captó Google

Ok so apparently Jose is writing all the HELP signs and the dog is named SUS…a boy named SUS pic.twitter.com/ffkzkkLGwM

— LAguy (@LAguy310) January 26, 2025