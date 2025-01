Buscan más pruebas contra feminicida de Karla

ALTAMIRA, TAM.- Rechazaron pruebas en contra del implicado en el feminicidio de la adolescente Karla, ocurrido el año pasado en Altamira.

Por tal motivo, la defensa de la familia de la joven, solicitó que se ampliara el término para presentar más pruebas en contra Xabiany Jesús G, quien permanece en el penal de la localidad tras ser vinculado a proceso.

“Se están buscando más pruebas porque a las autoridades no les bastó con el hallazgo del cuerpo de mi hija tirado en una brecha con puñaladas” ,dijo la señora Elizabeth Roses, mamá de Karla.

Detalló que se requieren de más pruebas en contra del joven y están en busca de ellas, ya que hasta el momento les han denegado dos pruebas periciales, la razón fue por un protocolo que no se siguió en lo que es el médico legista y el médico Forense, había unas cosas que no concordaban y las negaron, “estamos viendo cómo se soluciona”.

“Mi hija fue víctima de feminicidio el año pasado y lo que ha pasado es que hemos tenido deficiencias del Ministerio Público y me orilla alzar la voz para que la sociedad también sepa lo que está pasando”.

Elizabeth Roses, precisó que el 14 de enero se realizó una audiencia para una prórroga de tres meses más de pruebas complementarias.

“No sé si es un acto de corrupción, no sé porqué las autoridades en su momento el Ministerio Público no hizo cosas que necesitamos para el juicio, por lo que exigimos justicia para Karla y para las que ya no están también”.

El feminicidio de Karla de 14 años de edad, se registró el pasado 18 de septiembre del 2024, su cuerpo fue encontrado en una brecha del fraccionamiento Jardines de Arboledas.

El cuerpo de la adolescente presentaba heridas causadas con arma blanca y después fue detenido el ex novio.

POR OSCAR FIGUEROA