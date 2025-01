Jóvenes buscan su primera «chamba»

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Jóvenes profesionistas saturaron la primera jornada de empleo que se realizó este martes en la palapa de la laguna de Champayán en Altamira.

El principal obstáculo al que se enfrentan es que las empresas les piden experiencia, por tal motivo se ven en la necesidad de omitir su licenciatura o ingeniería y aceptar empleos que no están relacionados a sus estudios.

Aldo Guzmán, es egresado de la Universidad Tecnológica de Altamira y desde hace cinco años busca un empleo que esté vinculado a la ingeniería que estudio, sin embargo le piden experiencia que no tiene.

“Ha sido muy complicado porque las empresas lo que buscan son personas que tengan experiencia y eso me ha complicado, además durante este tiempo me he dado cuenta que falta que nos enseñen lo práctico”.

Mencionó que la última vez que presentó sus documentos en una empresa no fue requerido, ya que presuntamente no cumplía con los requisitos

mínimos.

Sobre la posibilidad de buscar en otras ciudades del país, agregó que en este momento no puede, porque su madre presenta algunas dificultades de salud.

Alejandro Morales, terminó sus estudios universitarios recientemente y desde hace dos meses se ha dedicado a buscar un empleo, nunca pensó que fuera complicado.

“Estudié ingeniería y no es tan fácil encontrar un buen trabajo, sé que no tengo mucho tiempo desde que salí de la escuela, pero empiezo a desesperarme, tal vez me tenga que ir a Monterrey, algunos amigos ya se fueron”.

En la jornada laboral, un promedio de 25 empresas de diferentes giros ofrecieron 350 vacantes.

“El propósito es buscar mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Altamira y con un empleo formal garantizando todas las prestaciones de ley”, declaró la coordinadora regional del Servicio Nacional del Empleo, Yolanda Gómez Aguilar.

De igual manera, la Secretaría de Seguridad Pública instaló un módulo para que los buscadores de empleo consideren integrarse a la Guardia Estatal.

Durante el evento, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Altamira, Luis Manuel

Pinete Gutiérrez, anunció que el próximo 1 de febrero, se llevará a cabo una plática para jóvenes egresados de preparatorias o universidades para mostrar las diferentes actividades a las que se pueden dedicar.

El evento se llevará a cabo en las instalaciones de la Canaco, localizadas en la calle Hidalgo de la Zona Centro de Altamira.

Los asistentes podrán escuchar algunas alternativas, ya que muchas de las veces los jóvenes salen y no saben qué hacer.

A decir de Luis Manuel Pinete Gutiérrez, este tipo de pláticas también tienen el objetivo de que los talentos de Altamira no se vayan a otras localidades por la falta de oportunidades.

Refirió que existen jóvenes con mucha capacidad de emprendimiento, que solo es cuestión de capacitarlos para que no tengan la necesidad de irse a otras ciudades.

“Es importante capacitar tanto a los negocios como a los estudiantes para hacer una buena mancuerna y justos hacer crecer la calidad, tenemos una estadística de que un 30% de los jóvenes se va del municipio, es decir cambia de residencia a otro estado”, concluyó.

POR. ÓSCAR FIGUEROA

EXPRESO-LA RAZÓN