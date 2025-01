Madonna se lanza contra Trump por atacar las libertades LGBTQ+

Madonna ha criticado duramente al presidente Donald Trump por desmantelar las libertades LGBTQ+, mientras el mandatario planea prohibir a las tropas transgénero y eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión en las fuerzas armadas, como parte de una nueva serie de órdenes ejecutivas.

La Reina del Pop expresó su frustración en una publicación en X (antes Twitter) el martes, donde escribió:

«Es muy triste ver a nuestro nuevo Gobierno desmantelando lentamente todas las libertades por las que hemos luchado y GANADO a lo largo de los años», acompañando su mensaje con una bandera de arcoíris y un emoji de corazón roto.

It’s so sad to watch our new Government slowly dismantling all the Freedoms we have been fighting for and WON over the years. 🏳️‍🌈💔

Don’t give up the Fight! pic.twitter.com/6FiziYa2zM

— Madonna (@Madonna) January 28, 2025