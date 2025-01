El periodista Alberto Pélaez se encuentra en terapia intensiva

CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista y conductor español Alberto Peláez alarmó a sus seguidores luego de compartir que estaba hospitalizado y en terapia intensiva. A través de sus redes sociales, el comunicador explicó que tuvo que someterse a una cirugía delicada.

Más tarde, el propio Peláez detalló en un video las razones de su ingreso al hospital y el procedimiento que le realizaron. A continuación, te contamos qué le sucedió.

¿Por qué Alberto Peláez fue operado y está en terapia intensiva?

Hace unos días, Alberto Peláez informó a sus seguidores que debía someterse a una intervención quirúrgica debido a la presencia de divertículos en su intestino. Estos son pequeñas bolsas o sacos que se forman en la pared del colon y que, con el tiempo, pueden generar molestias o complicaciones.

El periodista mencionó que llevaba más de 15 años postergando la cirugía, pero finalmente tomó la decisión de realizarse el procedimiento. Sin embargo, su publicación en redes sociales generó sorpresa, ya que compartió una imagen desde la unidad de terapia intensiva, lo que preocupó a muchos de sus seguidores.

Antes de ser operado, Alberto Peláez compartió un mensaje en video donde expresó su confianza en el éxito de la cirugía.

“Me van a operar dentro de media hora. Tengo unos divertículos que me tienen que extirpar desde hace casi 15 años. Lo he ido dejando y dejando, pero es momento de hacer. Yo estoy plenamente convencido que voy a salir casi bien”.

Luego de la intervención, el periodista publicó otro video desde la cama del hospital, donde confirmó que aún se encontraba en terapia intensiva, pero esperaba ser trasladado a una habitación de recuperación.

“Continúo en terapia intensiva, ya parece que me van a pasar a planta. Lo que tenía son unos divertículos que me molestaban hace más de 15 años. Me han cortado 20 centímetros (de intestino). Ahora solo es tener paciencia y esperar”.

A pesar del dolor postoperatorio, Alberto Peláez agradeció al equipo médico y a sus seguidores por el apoyo recibido:

“Es doloroso, pero no hay mal que por bien no venga. Muy agradecido con el doctor y sobre todo con Dios, afrontándolo y gracias porque me he visto abrumado con tanto apoyo”.

¿Quién es Alberto Peláez?

Alberto Peláez es un periodista español nacido el 22 de febrero de 1964 en Madrid. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado una carrera destacada en el periodismo internacional, con especial enfoque en América Latina.

Durante su trayectoria, ha sido corresponsal en múltiples conflictos bélicos, cubriendo más de 18 guerras en diferentes partes del mundo. Además, ha entrevistado a personalidades de gran relevancia, como José Luis Rodríguez Zapatero, Yasser Arafat, Vicente Fox, entre otros.

En México, Peláez se hizo muy conocido por su participación en diferentes programas con sus reportajes. También ha incursionado en la escritura, con libros como Corresponsal en Yugoslavia, crónicas desde el infierno y El olvido de la memoria.

Actualmente, además de su labor periodística, es conductor del programa de entrevistas en YouTube «En la cama con», donde conversa con diversas personalidades del mundo del espectáculo, la política y la cultura.

