Lupillo Rivera envía carta a Donald Trump, pide respeto a migrantes

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de las deportaciones masivas implementadas por el gobierno de Donald Trump, decenas de famosos se han pronunciado a favor de los migrantes indocumentados, quienes están viendo vulnerados sus derechos humanos, y la mayoría de ellos está siendo regresada a sus países como si fueran criminales.

Figuras como Los Tigres del Norte, Maná, Alejandro Fernández, Kate del Castillo, Alex Lora, Ramón Ayala o Ximena Sariñana se han pronunciado ante los abusos que comete el gobierno de Estados Unidos contra los migrantes, y a través de sus redes sociales han manifestado su solidaridad con la comunidad latina y condenado las acciones de Trump.

Fue así como Lupillo Rivera hizo uso de su cuenta de Instagram para enviar una extensa carta a Trump, en donde le hizo un contundente llamado a respetar los derechos humanos de los migrantes y reconocer su importancia en la economía de Estados Unidos.

¿Qué mensaje le envió Lupillo Rivera a Trump?

El cantante de regional mexicano fue enfático al puntualizarle a Trump que: “cuando los migrantes retroceden, América retrocede», debido a que su trabajo es fundamental en varios sectores de ese país. Además, expresó que la migración es una forma en la que las personas buscan mejorar su calidad de vida a través de mejores oportunidades y que regularizar la situación migratoria de millones de latinos beneficiará a ambas partes.

“Señor presidente, estoy parado ante usted no como un artista, no como un activista, pero sí como un americano que cree en los valores que hacen de esta nación un lugar de trabajo duro, oportunidad e ilusión de tener una vida mejor. Vine a hablar en voz de millones de migrantes que contribuyen en este país todos los días, que se despiertan antes de que el sol salga y trabajan muchas horas para construir un futuro, no solamente para ellos, también para América. Estos hombres y mujeres son la columna vertebral de nuestras industrias, agricultura, construcción, salud, tecnología y mucho más”, es parte de la carta.

Lupillo Rivera también mencionó lo complicado que es migrar para muchas personas, quienes además de separarse de su lugar de origen y sus familias, deben enfrentarse a otros peligros.

“Muchos no han visto a sus madres y sus padres en muchos años, incapaces de regresar a sus casas porque prefieren quedarse aquí a trabajar duro por sus familias; ellos ponen comida en nuestra mesa mientras la están pasando mal y no tienen para comer; construyen nuestras casas, nuestras ciudades, mientras no sabemos si ellos tienen un lugar a donde ir”, manifestó.

Lupillo y Jenny Rivera, además de sus hermanos, son estadounidenses pues todos ellos nacieron en Long Beach, California, sin embargo, sus papás son mexicanos: su madre Doña Rosa Saavedra es originaria de Hermosillo, Sonora y su padre Pedro Rivera nació en La Barca, Jalisco.

Las palabras del cantante se suman a una creciente voz en defensa de los derechos humanos y la justicia para millones de latinos que, a pesar de las dificultades, siguen contribuyendo a la nación. El futuro de la política migratoria seguirá siendo un tema de gran relevancia, y figuras como Lupillo Rivera seguirán alzando su voz en favor de los derechos de los migrantes.

Con información de EXCÉLSIOR