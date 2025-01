¡Por la historia de paternidad!

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Aquí no importa quién llega mejor, no importa quién tiene ventaja en la historia de enfrentamientos. Aquí lo que importa es lo que ocurra durante los 90 minutos y un poco más en la cancha, que esta vez será la del Estadio Marte R. Gómez.

Hoy se disputará la edición XLI del Clásico Tamaulipeco entre Correcaminos de la UAT y la Jaiba Brava de Tampico y Madero, un duelo pactado para las 19:00 horas.

Y sí, es un clásico de contrastes. Correcaminos llega con más dudas que certezas, ya que después de tres partidos aún no conoce la victoria bajo el mando de Héctor Hugo Eugui, acumulando dos empates y una derrota. El funcionamiento del equipo ha dejado mucho que desear, sobre todo en la ofensiva, donde la ausencia de gol es notoria. De hecho, los únicos tantos que ha anotado Correcaminos no han sido obra de sus delanteros.

La Jaiba Brava, en cambio, ha ido de menos a más. El equipo celeste suma dos triunfos y una derrota, con ambas victorias en las últimas dos jornadas.

Pero eso queda de lado. Correcaminos y Tampico se juegan más que tres puntos: se juegan el orgullo que está en disputa cada seis meses.

“QUEREMOS DAR EL GOLPE DE AUTORIDAD”

Correcaminos necesita una alegría para su afición y su vestidor. Los jugadores lo saben bien, y uno de los que dio la cara ante los medios esta semana fue Francisco Tede, quien dejó en claro que quieren dar un golpe de autoridad.

“Es importante que demos un golpe de autoridad en el torneo. Qué mejor que hacerlo en el Clásico para darle una alegría a la afición”, mencionó el lateral.

Tede aseguró que no hay presión, pero sí la inquietud de conseguir buenos resultados. “No presión como tal, pero sí queremos hacer buenos partidos y sumar puntos”, afirmó.

El mismo jugador destacó que esperan el apoyo de la afición victorense para alentarlos en este importante duelo.

“SE JUEGA EL ORGULLO”

David ‘El Seco’ Sánchez, exjugador de Correcaminos y último gran referente del equipo, se ganó el cariño de la afición, que incluso reclamó su salida en su momento.

A Sánchez le tocó ‘vacunar’ a la Jaiba Brava en dos clásicos distintos. Sabe bien lo que está en juego y, sobre todo, que perder en casa está prohibido.

“Son partidos de mucho orgullo, se juega el prestigio. Fue algo muy lindo lo que viví en los Clásicos. Creo que el Marte debe pesar para sacar buenos resultados, y en el Clásico debe pesar aún más”, comentó vía telefónica.

“Con Corre siempre me encariñé. Jugué en cinco equipos de la división, pero en Ciudad Victoria viví mi mejor etapa. La afición te arropa cuando lo mereces, y tienes que responderles dándoles alegrías”, puntualizó.

Sánchez aún recuerda sus goles contra la Jaiba, especialmente el festejo que hizo en el Estadio Tamaulipas, imitando la seña de un cangrejo.

“Nunca he sido de burlarme del rival, pero íbamos perdiendo y un jugador de ellos festejó como gallina. Esas cosas te calientan y te motivan. Yo estaba en la banca y quería entrar para cobrármela. Metí el gol y me salió festejar así, como cangrejo. No fue planeado, pero fue un momento que siempre recordaré, porque además todo el estadio se quedó callado”, relató.

CORRE CON VENTAJA HISTÓRICA

Los números no juegan, pero es importante mencionarlos. Correcaminos tiene una ventaja amplia en enfrentamientos directos y oficiales dentro de la liga de plata o Primera División:

17triunfos son para el equipo de Ciudad Victoria; 10 victorias para la Jaiba Brava y 13 empates.

SE ESPERA UNA FIESTA NARANJA

Para este duelo habrá dos caravanas que prometen ponerle ambiente al estadio Marte R. Gómez.

La caravana universitaria será la principal y saldrá nuevamente desde la rectoría de la UAT a las 17:30 horas. Se espera la presencia del rector Dámaso Anaya Alvarado.

La otra caravana, organizada por la Legión Plebe y Radikales, partirá desde la presidencia municipal hacia el estadio a las 18:00 horas.

Ambas se unirán en la zona del patinadero para calentar la previa. De hecho, ayer el rector se reunió con los líderes de las porras para reafirmar el apoyo institucional y acercarse más a la afición.

SE ESPERA UN LLENO

Desde ayer, la afición se dio cita en el Estadio Marte R. Gómez para comprar boletos. En algunos momentos se formaron largas filas para adquirirlos. Todo apunta a que esta noche habrá un lleno en el Coloso del 17 Carrera.

Por Daniel Vázquez

Expreso-La Razón