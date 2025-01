Vende paletas para pagar tratamiento contra cáncer

TAMPICO, TAM.- La señora, María del Carmen Ruiz López vende paletas en diferentes puntos de la ciudad para pagar sus gastos médicos tras ser diagnosticada con cáncer de mama.

Recorre puntos de mayor flujo peatonal a fin de que la gente pueda apoyarla, desde el 2024 le detectaron este padecimiento y debe pagar su tratamiento.

«Estoy solicitando apoyo para gastos médicos, me detectaron cáncer en el seno izquierdo. En el hospital Canseco me dan la asistencia en Salud Digna, pero no me dan los medicamentos».

Explicó que ocupa medicamentos paliativos para el dolor, «me ponen un cóctel de medicamento para el dolor».

Su familia no vive en la zona, por ello tiene que recurrir al comercio para surtir su receta.

«Estuve primero en el Centro de Salud, en la colonia de El Pueblo, de ahí me mandaron al Canseco y de ahí me mandaron al DIF de mi colonia y así he andado dando vueltas».

En agosto de 2024 se hizo un estudio y en octubre (mes de la prevención del cáncer mamario) le informaron que padecía cáncer de mama.

Recorre la ciudad acompañada de un niño Dios, encomendada a que logre salir adelante contra esta enfermedad que aqueja a miles de personas.

«El niño Dios me acompaña porque lo llevo a la casa de un familiar que son padrinos del niño Dios, ya que ahora el 6 de reyes es cuando se acuesta y el Día de la Candelaria se levanta, así que lo llevo en camino a entregarlo a los compadres para que le hagan el ropón».

Pidió apoyo de la población, los interesados pueden ponerse en contacto con la señora al número 833 219 3440, a nombre de la señora María del Carmen Ruiz López.

En el mes de marzo cumplirá 60 años, continuará haciendo su lucha para vencer esta enfermedad.

POR JAVIER CORTÉS