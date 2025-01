Casa Blanca niega reportes de aplazar los aranceles a México y Canadá

MÉXICO.- Se espera que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncie nuevos aranceles contra Canadá y México que comenzarán el 1 de marzo, pero incluirán un proceso para que los países busquen exenciones específicas para ciertas importaciones, dijeron tres personas familiarizadas con asunto a la agencia Reuters.

Sin embargo, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó los informes de Reuters y dijo que sí se aplicarán mañana los aranceles a ambos países.

De acuerdo con la agencia, la situación arancelaria permaneció fluida el viernes y ninguna decisión es definitiva hasta que Trump hace un anuncio público. Las fuentes, que pidieron no ser nombradas porque no están autorizadas para hablar públicamente sobre el asunto, dijeron que no tenían detalles sobre una tarifa final, pero señaló que Trump ha dicho constantemente que planea imponer una tarifa del 25% a las importaciones. de los dos países el sábado.

Por separado, un funcionario de la administración dijo que Trump estaba revisando los planes de tarifas, lo que puede permitir algunas exenciones. Aún así, cualquier exención sería «pocas y distantes entre», dijo el funcionario.

Si bien el anuncio de los aranceles puede aumentar los mercados financieros y esforzarse la relación de los Estados Unidos con sus dos principales socios comerciales, ofreciendo una ventana de 28 días antes de la implementación y un proceso de exenciones sugeriría un enfoque más cuidadoso por parte de la administración Trump.

También compraría tiempo para las negociaciones sobre las acciones de Canadá y México para cumplir con los objetivos declarados de Trump para los deberes, presionar a los dos vecinos estadounidenses para que detengan el flujo de inmigrantes ilegales y el fentanilo mortal a través de la frontera de los Estados Unidos.

