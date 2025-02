Lety Calderón revela que cumplió el sueño a su hijo Luciano de ir a un table dance

MÉXICO.- Lety Calderón está en el ojo del huracán después de que reveló que fue con su hijo Luciano a un Table Dance, lugar para caballeros y damas donde hay mujeres bailando para el espectáculo. Esto provocó que le lanzaran numerosas críticas a través de las redes sociales.

La actriz mexicana aseguró que este era uno de los grandes sueños que tenía el pequeño Luciano, por lo que decidió llevarlo ella misma, pues no hay nadie más que pudiera acompañarlo. También reveló que se trató de una sorpresa, pues no le dijo nunca a dónde la llevaría.

“Él siempre había dicho que quería ir a un table dance, como no había quien lo lleve, me puse a investigar dónde aceptaban mujeres, porque sé que no todos aceptan mujeres, y ya nos animamos y nos fuimos para allá. Le dije: ‘ponte guapísimo, que te tengo una sorpresa’. Nos fuimos él y yo porque Carlo (mi otro hijo) todavía estaba en Canadá (estudiando). La pasamos muy bien, la verdad es que las chicas fueron muy amables y coquetas con mi niño, pero él estuvo feliz”