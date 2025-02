Incertidumbre y miedo por las deportaciones

EL MANTE, TAMAULIPAS.- Para las familias del campo que viven de las remesas que les envían sus hijos o familiares que migraron a Estados Unidos con el «sueño americano», hoy todo es incertidumbre y miedo por las medidas del gobierno de Donald Trump.

La esperanza de seguir recibiendo dólares se están apagando, porque quienes los envían, viven en Estados Unidos con miedo y sin trabajar a causa de las medidas de deportación que ha emprendido el gobierno americano en contra de los migrantes mexicanos.

Y es que por lo menos en cada familia de los ejidos en la zona temporalera de El Mante, hay dos y hasta seis personas que migraron a Estados Unidos para trabajar, es decir hasta el 50 por ciento de los habitantes en cada comunidad esta allá y son los que sostienen la economía de sus padres y hermanos, ayudando incluso a producir la tierra del campo qué hoy está desolado y seco porque ya no hay los apoyos del gobierno y solo quienes pueden, siguen sembrando granos.

Para Doña Bertha su hijo «está en manos de Dios», porque aunque ya tiene casi 20 años que se fue y no lo ha visto, ella confía que no será deportado porque su esposa de residencia estadounidense le va a «arreglar sus papeles «.

Sin embargo para Don Benito Bañuelos, el panorama es muy diferente, pues afirma, sí hay miedo e incertidumbre de que todo cambie como sucedió hace 6 años en que también hubo migrantes expulsados de Estados Unidos.

«Se va a poner difícil aquí en las zona temporalera, mas aquí en el campo que muchas familias dependemos de lo que nuestros familiares que trabajan allá nos envían”.

Y aunque dijo que de momento no lo han resentido al cien por ciento, pero ya se paró el trabajo y tienen miedo de salir, no hay confianza porque no saben en que momento los puedan agarrar.

“La mayoría de los que se fueron no están arreglados y es mínimo el número de.personas que se fueron contratados, el resto está ilegal y uno que otro ya la libró porque obtuvo su residencia”.

Dijo que aunque ya se vivió eso de las deportaciones, señala que hoy hay más temor, y aparte la zona está muy desprotegida, no hay buenas cosechas e incluso los que le echan un poquito de ganas a la siembra “todos dependemos del billete” que envían de EU.

No es barrer dolares, es sufrir y trabajar más

Para quienes han ido a trabajar de migrantes aunque de manera temporal, afirman que el sueño americano no es ir a «barrer dólares, es sufrir y trabajar más «.

«Duermes en un cuarto con hasta 10 personas para pagar menos de renta entre todos, medio comes y te bañas , además de que los trabajos son muy pesados aunque se pague y se gane bien, si es un sacrificio muy grande porque allá gastas en dólares y lo que uno quiere es enviar a la familia dinero, con la esperanza de ahorrar y hacer un porvenir pero no siempre se puede”, Afirma Eduardo quién pasó el puente legal con pasaporte y un permiso, trabajó por 6 meses y regreso desilusionado.

Otros como Jesús, afirman que ya se acostumbró al trabajo cortando árboles que obstruyen el alumbrado y lo que gana lo envía a su esposa en México, pero se vino a pasar el fin de año con la familia y desde hace un mes regreso y ya no encontró trabajo.

«No ha encontrado trabajo y se está gastando los ahorros porque mientras busca, tiene que pagar a quién los emplea, renta y comida y si es caro y pesado. Más por como están las cosas allá que hay incertidumbre por las medidas de Trump » señala su esposa quien ya le busca mejor un trabajo para que se regrese a México.

Confía la IP en que no bajen las remesas

Remesas, campo y programas sociales sostienen economía de El Mante, afirma Luis Bueno

Para el sector económico, las medidas de Trump son más mediática que enérgicas y confían que ante un arreglo con el gobierno federal que es lo que busca el gobierno de EU, la situación mejore y no afecte las remesas que para El Mante, son el sustento económico más fuerte.

«No creo que vayan a bajar las remesas cada mes están aumentando y cada vez son más mexicanos los que están trabajando allá y envían el recurso ademas cada vez son más los que están en la legalidad » Dijo el empresario Luis Bueno Torio.

Considera que ante las amenazas de deportaciones, está todo puesto para que el gobierno americano transite hacia una reforma migratoria donde ya le dé estatus legal a tantos mexicanos que están en Estados Unidos.

«Para mí fue una estrategia de negociación y creo que lo está logrando» dijo.

Señalo que El Mante y la región reciben entre 60 millones de dólares en remesas al año y esa es una inyección muy grande, casi similar a lo que deja una zafra de caña. Aparte hay muchos mexicanos que están en Estados Unidos de manera legal y no están en riesgo de expulsión, lo que garantiza que seguirán enviando remesas.

«Las remesas, la caña y la agricultura son lo que sostienen la economía de El Mante y ahora un tercero con los programas sociales son muchos millones de pesos que se riegan y que antes no se tenían y eso ha activado porque hay más comercios”.

POR. PATRICIA PÉREZ CRUZ

EXPRESO-LA RAZÓN