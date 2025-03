¡Son los jefes!

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La escuadra de Orgullo Surtam sigue en plan grande, sigue con buena racha al golear 4-0 al Atlético Huejutla, cotejo de la fecha 19 del grupo 9 de la Tercera División Profesional, el duelo se desarrolló en el estadio olímpico de la ciudad deportiva de Tampico.

Los pupilos de Francisco “Panchillo” Fernández está en buen momento y sobre todo jugando con menores, que sin duda le está dando un buen proceso a los chavos que están recibiendo la oportunidad de jugar el profesionalismo.

Desde el silbatazo inicial, los celestes fueron al frente en busca del marco rival, no pasó mucho tiempo, en balón parado, no pudo despegar la defensa rival, el arquero dejó suelta una pelota, se quejaban de falta, pero el nazareno Rolando Alcalá dijo que la jugada era legitima, sueltan el balón, es aprovechado por el capitán Obed del Ángel, no dudó en mandar el balón a besar las redes para el 1-0 al minuto 5.

No pasó mucho tiempo y por el lado izquierdo, se escapó a velocidad Ángel Sánchez, quien se metió hasta el fondo del área, para simplemente cruzar su disparo y meter la pelota a la red, se ponía al minuto 9 el 2-0 para los locales.

Un minuto después al 10, se escapó por la banda derecha Ares Cuevas, aprovechó la débil defensiva, hizo su tiro cruzada para que no lo alcanzara el arquero visitante y poner el 3-0.

Así se fueron al descanso con la buena ventaja para los jaibos.

Para el segundo tiempo el estratega celeste empezó a mover sus piezas, ingresaron jugadores como Luis Puga, Diego Campos, Maximiliano Espinosa, Santiago Torres e Iván Santiago, le dio más frescura a su equipo.

Y el marcador se cerraría al minuto 53, en una escapada por parte de Luis Salas, quien a velocidad dejó la marca, llegó frente al portero, se lo quita con una finta y solo empujó el balón para besar las redes y poner el marcador final de 4-0 sobre Huejutla.

Con los tres puntos Orgullo Surtam llega a 41 puntos en el torneo, en la fecha 20 recibe el domingo al cuadro de Papanes de Papantla.

Por. Manuel Hernández

Expreso-La Razón