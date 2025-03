Estas son recomendaciones de la Profeco para cuidar la piel y elegir un protector solar adecuado

La primavera está a la vuelta de la esquina y las altas temperaturas son sólo una señal de esta temporada en la que algunas personas aprovechan para hacer actividades al aire libre, lo que implica la inevitable exposición al sol. Ante esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para cuidar la piel y elegir un protector solar adecuado, según cada una de las necesidades.

Aunque se recomienda la exposición al sol por periodos cortos de tiempo gracias a que mejora el ánimo, ayuda tener vitalidad e interviene en la producción de vitamina D en el organismo, es importante destacar que hacerlo en exceso tiene efectos negativos en la piel como quemaduras, envejecimiento prematuro y padecimientos crónicos como cáncer de piel y cataratas en los ojos, puntualiza Profeco.

Consejos para elegir un protector solar y proteger la piel

Existen dos tipos de protector solar: los bloqueadores y los filtros solares. Los primeros, explica la Procuraduría, reflejan la radiación solar e impiden que penetre en la piel. Protegen contra los rayos UVA y UVB. Mientras que los segundos absorben la radiación solar y la transforman en otro tipo de energía que no sea dañina para la piel, permiten la protección contra los rayos UVB.

Antes de elegir un protector solar es importante considerar el tipo y color de piel, así como la actividad que se realizará durante el día. Además, se debe usar este producto a partir de los seis meses de edad en adelante, sin importar el tono de la piel ya que el efecto de los rayos UV es acumulativo por lo que se debe aplicar sobre la piel seca 30 minutos antes de la exposición al sol con la intención de que lo absorba y actué mejor.

Mitos sobre el protector solar

La preocupación por el cuidado de la piel crece sin importar la temporada y el uso de protector solar se ha convertido en un básico para gran parte de las personas, ante esto la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se dio a la tarea de aclarar algunos de los mitos que han surgido sobre este producto y usarlo de manera correcta.

El primero de éstos es que causa cáncer, al respecto Verónica Martínez García, residente de Dermatología egresada de la FES Zaragoza, indicó que no está comprobado; sin embargo, se sabe que en éstos no hay ningún componente directamente asociado a ciertos tipos de cáncer, al contrario, ya que protegen de los efectos de la luz.

Un segundo mito es que las personas de piel oscura no necesitan protector solar. Algo que es falso ya que, aunque sí tienen mayor protección por la cantidad de melanina, no significa que las personas estén exentas de las afectaciones a corto o largo plazo. El tercero es que no es necesario reaplicar los que son resistentes al agua, pese a esto se deben colocar de nuevo cada cuatro horas.

