Esta noche y madrugada habrá un eclipse de Luna

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Hoy por la noche y la madrugada de mañana viernes, un gran evento astronómico será visto en el cielo de Tamaulipas, pues un eclipse lunar se habrá de registrar después de tres años de no presenciar algo de su tipo.

Meteorología Tamaulipas informó los datos relevantes de dicho evento.

«¡ECLIPSE TOTAL DE LUNA! ✨

Después de 3 años… \O/ nuevamente un Eclipse Lunar será visible en Tamaulipas la noche del jueves, 13 a la madrugada del viernes 14 de marzo.

☀️—🌎-🔴

🕣Inicio: 10:57 p.m. | 11:57 p.m. 🔺

🕣Máximo: 12:58 a.m. | 1:58 a.m. 🔺

🕣Fin: 4:00 a.m. | 5:00 a.m. 🔺

🔺Hora Estándar de la Frontera.

Próximo Eclipse Lunar será hasta el 03 de marzo de 2026».

