Esto cuesta un taxi en Monterrey ¿El futuro está en las apps de transporte?

El transporte privado es una de las industrias que más controversia provoca en Monterrey, principalmente debido a los problemas que han tenido con respecto a los taxistas piratas, y enorme competencia que representan. Para los usuarios también representa un problema: las autoridades recomiendan el uso de taxis adscritos a compañías y registrados debidamente, alegando razones de seguridad y competencia desleal.

Al otro lado de la balanza, los taxis en Monterrey empiezan a evolucionar rápidamente hacia las apps como Indrive las cuales, a pesar de que han generado cierta controversia, realmente representa una tremenda innovación para el sector, gracias a la comodidad que ofrecen a los usuarios en cuanto a la posibilidad de solicitar servicios directamente desde sus casas y conocer todos los detalles de antemano. En este artículo hablaremos de cómo las aplicaciones de transporte realmente representan el futuro del transporte privado en la ciudad.

¿Cómo las apps de transporte están revolucionando el mercado de taxis en Monterrey?

Las aplicaciones de transporte como la ya mencionada Indrive han mejorado mucho la oferta tradicional de taxis a sus clientes, razón por la cual hay cada vez más taxistas que deciden unirse a ellas. Las funciones que las apps de transporte permiten aprovechar a los usuarios incluyen no solo la capacidad de solicitar el servicio de forma remota y con un par de clics, sino también conocer datos como la identidad del taxista registrado, así como sus calificaciones previas, sino también la tarifa total que deberán pagar por el servicio sin tener que regatearla. Por lo general, las tarifas de los taxis en Monterrey, por una carrera rápida, se cobra en 30 pesos mexicanos, la tarifa por kilómetro asciende a 20 pesos y los tiempos de parada y de espera se cobran a 200 pesos la hora.

Por otro lado, en algunas ocasiones incluso pueden elegir por si mismos la tarifa que más les convenga, pudiendo incluso encontrar tarifas más bajas de lo normal. Por otro lado, la capacidad de elegir el tipo de vehículo en el que quiere ser transportado, así como la posibilidad de rastrear la ruta que se seguirá de forma precisa. Todas estas medidas mejoran enormemente el servicio de taxis, razón por la cual muchos usuarios han decidido empezar a utilizarlas incluso más que al transporte público.

Las regulaciones de las apps de transporte

Lamentablemente, tanto para los usuarios como para las empresas que rigen estas apps, la ley trabaja más lento que la innovación tecnológica y, aunque existe una legislación para este tipo de empresas, aún no se logra concretar un sistema de regulaciones lo suficientemente especializado para este tipo de sistemas.

Esto ha dejado en una especie de limbo legal a las apps de transporte que, aunque no trabajan de forma clandestina, las regulaciones aún no logran abarcar todos los aspectos necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios y empleados de estas entidades. A pesar de ello, la mayoría de los taxistas que se mudan a este modelo de negocios han reportado bastante satisfacción con respecto al sistema, lo mismo ocurre con los usuarios.

De momento, lo mejor que puedes hacer para mejorar tu seguridad cuando uses aplicaciones de este tipo, es elegir los taxistas con mejor reputación posible si estos están disponibles, además actuar de forma respetuosa y cordial con su trabajo y no intentar regatear las tarifas para no perjudicar al conductor.