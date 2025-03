Gaby Ramírez habla de su fugaz romance con Adrián Marcelo

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace un poco más de un año, Adrián Marcelo acaparó la atención de muchas personas debido a las polémicas que protagonizó en un reality show. Desde entonces, el influencer ha dado de qué hablar y también recibido duras críticas.

Aunque hoy está casado, en el pasado, Adrián Marcelo tuvo un fugaz romance con Gaby Ramírez, conductora de “Sale el Sol” y “Enamorándonos”.

Gaby Ramírez recuerda su romance con Adrián Marcelo

La famosa fue cuestionada sobre su romance con Adrián Marcelo durante una dinámica en “Sale el Sol”, en donde Ana María Alvarado le preguntó a la conductora si era verdad que había tenido una relación con el youtuber.

“Perdónenme todos no acepto (…), no sé de quién me están hablando”, respondió Gaby Ramírez en tono de broma.

Tras reírse de la pregunta que pudo ser un tanto incómodo para ella, Gaby Ramírez se sinceró y contó detalles de su fugaz romance con Adrián Marcelo como cuánto tiempo salieron.

“Fue hace muchísimos años cuando trabajaba en Monterrey y justamente salimos tres semanas, pero nunca anduvimos, nunca pasó absolutamente nada”.

La simpática conductora explicó que aunque salieron en diferentes ocasiones, ella ni Adrián Marcelo formalizaron la relación debido a que se dieron cuenta que no funcionarían como pareja.

“Salimos, nos llevamos súper bien, nos dimos cuenta que por ahí no era, que éramos muy diferentes”.

Finalmente, Gaby Ramírez señaló que su relación con Adrián Marcelo no llegó a algo más, pero siempre fueron amigos y mantenía una buena relación con él.

“Fue como amigos y te estoy hablando que eso fue hace diez años. Todo bien, nunca anduvimos, fue como que tratamos de salir, pero no se dio”.

Tras esto, Ana María Alvarado bromeó y comentó que Gaby Ramírez había hecho bien en no tener una relación con el youtuber, ya que considera que le faltan “unos tornillos”.

