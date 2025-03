VIDEO: Tornado sorprende a meteorólogo y a una automovilista

CIUDAD DE MÉXICO.- El meteorólogo Brooks Garner, del canal Fox 35 en Orlando, Florida, y una residente local fueron sorprendidos respectivamente, uno mientras realizaba una transmisión cuando un tornado EF2 impactó directamente las instalaciones de la estación, causando pánico momentáneo entre sus colegas, y la mujer, por grabar el momento exacto en que pasa el tornado sobre su auto.

El incidente ocurrió el lunes (10 de marzo) en horas de la mañana, mientras Garner advertía sobre algunas tormentas eléctricas severas aisladas previstas para la región. Sin embargo, el meteorólogo reconoció posteriormente que no anticipaba un evento tan significativo. “He estado haciendo esto durante mucho tiempo, es la primera vez que un tornado me golpea mientras estoy haciendo clima”, confesó Garner después del incidente.



El video muestra cómo la cámara de la estación, ubicada al norte de Orlando en la localidad de Lake Mary, comenzó repentinamente a captar fuertes ráfagas de viento y escombros voladores. En ese momento, Garner, con evidente preocupación en su voz, alertó:

“Estamos atrapando escombros en este momento en el techo… Puedes ver los escombros volando ahora mismo en la cámara, este es un tornado. Busque refugio inmediatamente”. Luego instruyó claramente a sus colegas en el estudio: “Métanse debajo de sus escritorios, muchachos. Anclas, debajo de los escritorios, productores… Todos entren en el estudio. Entren, chicos”.

El tornado, con vientos máximos de hasta 120 mph (cerca de 193 km/h), recorrió aproximadamente cuatro millas (6.4 kilómetros) y causó daños significativos, destruyendo una vivienda en Blue Iris Place antes de cruzar la interestatal 4 y llegar finalmente a las instalaciones de Fox 35.

Garner explicó que las condiciones que llevaron a la formación del tornado no parecían tan evidentes al principio, aunque reconoció que había un “desencadenante atmosférico”, una caída en la corriente en chorro que, al inclinarse negativamente, generó condiciones ideales para tormentas intensas. “Hubo una posibilidad externa para una tormenta severa”, dijo Garner posteriormente. «Tiendes a conseguir eso con estos frentes fríos que se producen cada pocas semanas.»

Según los informes, al momento del tornado, la temperatura era de alrededor de 70 grados Fahrenheit (21 °C), con un alto índice de humedad. Esto resultó en nubes bajas que dificultaron la identificación visual del fenómeno meteorológico con anticipación.

La alerta oficial del Servicio Meteorológico Nacional de Melbourne, Florida, se emitió a las 9:34 de la mañana. Apenas un minuto después, el tornado tocó tierra, impactando la subdivisión de Whispering Winds antes de dirigirse rápidamente hacia el estudio televisivo. Garner solicitó que la cámara de la torre de la estación se pusiera al aire, mostrando claramente el acercamiento del tornado.

Florida Tornado. A woman was caught in here car yesterday morning when a tornado moved through the Lake Mary /Longwood Area just North of Orlando. In the car you can hear her repeating the words «Dios Mio» or «My God» right as the violent storm surges around her. pic.twitter.com/TCDlGeFupd

— Florida Sky Watchers (@FLskywatchers) March 11, 2025