Poncho de Nigris revela por qué no quiere hacerle fiesta de XV años a su hija

La madre de Poncho de Nigris, Leticia Guajardo reveló que el conductor no quería hacerle fiesta de 15 años a su hija mayor Ivanna situación que puso en aprietos al conductor, especialmente porque hace poco celebró a lo grande el cumpleaños de su esposa Marcela Mistral, por lo que comenzaron a criticarlo y harto de esta situación aclaró al borde del llanto por qué no quiere hacerle esta fiesta.

Fue durante un live realizado junto a Wendy Guevara cuando el también actor aprovechó para explicar esta situación y poner fin a los rumores de que no quiere gastar o que incluso tiene una mala relación con su hija. Poncho expresó que esta situación lo pone muy triste porque aseguró que hay muchos chismes al respecto.

De acuerdo con lo explicado por Poncho, su hija mayor quiere una fiesta de 15 años, pero a él se le hace muy ridícula esa tradición, por lo que no quiere hacer ese festejo para Ivanna ni para su pequeña Isabella. Sin embargo, para no dejar pasar este festejo, le ofreció a su hija otros regalos como dinero, un viaje o un coche pero al parecer su primogénita no aceptó ninguno, supuestamente por consejo de su madre.

También agregó que toda esta polémica le ha arrojado muchos problemas con su hija porque ahora se piensa que él se niega a pagarlo, pero sobre todo le trajo rencillas con su madre, quien hizo viral el tema y ahora lo están criticado por haber tomado esa decisión.

Al borde del llanto, Poncho de Nigris revela por qué no le quiere hacer fiesta de 15 años a su hija

A palabras del propio conductor regiomontano, indicó que el principal motivo y la razón verdadera por la que no le quiere hacer fiesta de 15 años a su hija Ivanna es porque no quiere juntar las familias, es decir, la familia materna de su hija y la familia paterna, en este caso de Poncho, porque aseguró que no hay una buena relación.

«No quiero juntar las familias y lo digo sinceramente y no sé si esté mal. No quiero juntar a la mamá de Ivanna con la familia de más o con la abuela que está en la cárcel, espero que me entiendan a Ivanna le doy lo que quiera», explicó Poncho.

La situación puso al borde del llanto a Poncho de Nigris, por lo que después de dar una larga explicación y revelar detalles de esta polémica, Wendy decidió terminar el live porque el empresario estuvo a punto de llorar debido a que lo sobre pasó el tema, pues aseguró que es algo que le ha afectado mucho y solo lo están criticando.

Poncho de Nigris confiesa que no tiene desprotegida a su hija

Durante la transmisión en vivo, Poncho de Nigris aprovechó para decirle a quienes lo critican que también hablen de que sí se preocupa por su primogénita, pues la tiene muy bien protegida económicamente, ya que aseguró que en caso de que él llegara a faltar, en su testamento puso una propiedad a su nombre.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO