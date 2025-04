Ulises Brito: Una vida dedicada a la radio

El director del Sistema de Radio y Televisión Tamaulipas, Ulises Brito Aguilar, revela en exclusiva detalles del nuevo canal de TV pública que tendrá el estado. Así como los momentos que han marcado su vida

Sin imaginárselo, aquel día de finales de los 60´s, cuando el Ingeniero Ulises Brito Martínez y su esposa Rosa María Aguilar (+), decidieron invertir en una consola con tocadiscos, que a su vez, era capaz de transmitir la señal de radio, estaban sembrando una semilla, sobre todo en dos de sus hijos, en Mélida y Ulises, quienes con el paso de los años, abrazaron la profesión de la “Comunicación”, se convirtieron en académicos y en referentes de la radiodifusión.

Sus otros hijos, Homero (+) y Rafaél, se dedicaron a la Ingeniería Civil y la Biología. Es Abril de 2025, un momento importante para Ulises Brito Aguilar, quien hoy dirige los rumbos del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas; desde su llegada a la dirección, en Octubre de 2022, la institución ha vivido una evolución y está a punto de celebrar el nacimiento del primer Canal de TV Pública Estatal.

En medio ajetreo que representa dirigir el Sistema, se toma un momento para reflexionar.

Respira y abre señalando que “La Radio ha sido un elemento fundamental en la familia y pienso que sigue vigente; para mí siempre fue una compañía permanente. Mi padre siempre fue un gran melómano, nos tocó heredar el gusto por la música y varias cosas más, entre ellas la radio”.

Para él, la historia comienza cuando cursaba la Secundaria, explica que era muy hábil para las matemáticas, “Era muy fácil para mí, siempre sacaba buenas calificaciones, me perfilaba para eso”, incluso sus padres creían que en el futuro se convertiría en Ingeniero, y es que desde muy pequeño sorprendía por la destreza con la que armaba autos a escala, su pasatiempo favorito. Pero la vida no quiso, en cambio le colocó “retos”, que a la postre, terminarían siendo la llave de entrada a su mayor pasión, la comunicación.

“En la infancia tuve limitaciones para poder expresarme, no era fácil para mí hablar con la gente, hasta llegaba a ser angustioso, era muy tímido e introvertido. Cuando descubro que hay una carrera que se llama Ciencias de la Comunicación me incliné por eso, fue una respuesta a una necesidad personal; cuando me decidí por esta carrera, no hubo poder humano que me hiciera cambiar de opinión, encontré en la comunicación una oportunidad importante, no sólo para mi desarrollo personal, sino también para desarrollar mi creatividad”, confiesa.

La forma de estudiar esa licenciatura en 1980 era fuera de la capital de Tamaulipas, tendría que trasladarse a Monterrey o Tampico, el Puerto terminaría siendo el lugar donde Brito comenzó la carrera, pero para ello, Don Ulises y Doña Rosa María pusieron una condición, su hijo debía conseguir un trabajo. Y así lo hizo, durante los cuatro años de la licenciatura, se convirtió en instructor comunitario en el Consejo Nacional de Fomento Educativo “CONAFE”.

“Yo me dediqué a alfabetizar y enseñar matemáticas, me tocaron varias generaciones en un programa que se llamaba 9/14, donde los niños que nunca habían ido a la primaria o la tenían trunca, la podían obtener en dos años. Me tocó en El Moralillo, en la salida de Tampico, con pescadores e hijos de pescadores, me tocó un grupo que no sabía leer ni escribir, fue una gran satisfacción que de la primera generación tres cuartas partes del grupo aprendieron y siguieron adelante su educación”, de alguna manera, ese fue su ‘rompe hielo’, pues debía comunicarse para dar sus sesiones, además, ahí aprendió a enseñar.

UNA IDA AL SUPER Y SU LLEGADA A LA RADIO

Tras culminar sus estudios universitarios, “Con todo el dolor de mi corazón, tuve que dejar Tampico, me despedí de la CONAFE y también de otro trabajo que tenía en una agencia de publicidad. En Victoria, el objetivo era estar en casa y preparar su examen profesional.

Pero una tarde, cambió todo. Dibujando una sonrisa, rememora que “Acompañé a mi papá a comprar el supermercado a las “Super Tiendas Modelo” que estaban en el 17, cuando íbamos pasando por donde en ese momento era Radio Tamaulipas, en la antigua escuela Leona Vicario, mi padre me dijo que esa era una estación nueva, que estaba bien buena por la música y los programas que pasaban”.

Así, de golpe y sin pensarlo, “Me animé y fui a preguntar, me recibió un referente de la comunicación local, Fernando Pérez Peña, ese día platicó conmigo y me dijo que me invitaba a trabajar a partir del día siguiente, era Octubre y ahí me quedé”. En enero presentó su examen profesional y a las pocas semanas el Director de Radio Tamaulipas, Javier Anaya, a quien considera un gran maestro de la radio para muchas generaciones, le dio oportunidad de trabajar y aprender en diferentes áreas de la estación; al poco tiempo lo asignaron como coordinador de noticias y posteriormente se encargó de la producción.

UN COMUNICÓLOGO ’TODO TERRENO’

Aunque al inicio no era algo que le provocara emoción, comenzó a dar clases en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y desde 1987 se convirtió en académico. Al año siguiente, tuvo contacto con otra área de la comunicación, la institucional, pues se convirtió en el titular del área dentro del Instituto de Cultura de Tamaulipas. Paralelo a su trabajo en las aulas de la máxima casa de estudios, tuvo otra gran experien

cia, dirigió Radio UAT del 2006 al 2022. “Me tocó retomar el proyecto que se tenía al inicio, había mucha gente valiosa, ha sido una etapa formativa y de experiencia laboral que me permitió explayarme creativamente, la radio vivió un proceso evolutivo bastante importante”.

RADIO Y TV TAMAULIPAS: EVOLUCIONAN

En Octubre de 2022 el Director de Comunicación del Gobierno de Tamaulipas, Francisco Cuéllar Cardona, le otorgó una encomienda muy importante. “Tuve la oportunidad de plantear el proyecto y plantear una visión de que se volviera a consolidar el Sistema de Radio con la idea de poder crecer con un canal de Televisión…”. “…Fue bien recibida la idea y comenzamos a trabajar en una nueva imagen para la radio, surgió ‘Una radio que evoluciona para un Tamaulipas que se transforma, así empezamos y comenzamos a implementar cosas. La idea es ser una estación de servicio para la audiencia, originalmente así nació, yo mismo tuve un programa que se llamaba ‘Su propia voz’, hoy Radio Tamaulipas ha recuperado la interacción, la gente está llamando”. Y es que, la identidad que tuvo la estación, se siente otra vez, han regresado voces emblemáticas y se ampliaron los contenidos con programas de todo tipo de música, desde guapango hasta clásica; incluyendo una barra de programas culturales, de noticias y entretenimiento. “Vamos a recuperar nuestra cobertura original por que se está renovando todo”, explica Ulises Brito.

TAMAULIPAS TENDRÁ PRONTO SU CANAL DE TV PÚBLICA

Al revelar que muy pronto el Estado de Tamaulipas contará con su propio canal de Televisión Publica, se muestra visiblemente emocionado, y es que “En el 2023 solicitamos una frecuencia de televisión, en el 2024 apareció una con el folio de nosotros; trabajamos todo el principio del año pasado en replantear normativamente el sistema; afortunadamente nuestro expediente subió al pleno del Consejo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y quedó aprobado, así como una frecuencia de radio adicional que se había perdido hace años en San Fernando, ya la recuperamos” aseguró.

Además de su labor al frente del Sistema, Ulises no deja de ser humano; también es fotógrafo aficionado, apasionado por la música y el cine, pero sobre todo un esposo y padre de familia que busca siempre dar un buen ejemplo a la sociedad, y para ello, “El servicio publico es una de las mejores formas de contribuir, crea satisfacciones invaluables”. Y desde los medios de comunicación, buscará seguir causando emociones, como esas que sintió cuando tenía cinco años y su padre le mostró la Opertura 1812 de Tchaicovsky.

Por Daniel Ríos