Esto provoca que el celular se caliente más en temporada de calor

Durante la temporada de calor es común que no podamos usar nuestro celular porque ha alcanzado el punto máximo de temperatura, ¡y al tocar la pantalla nos quema!

La primavera y el verano son esas épocas del año en las que todos disfrutamos del clima caluroso, sin embargo, no es tan conveniente sin hablamos de nuestros equipos tecnológicos como pueden ser las televisiones, las tablets, computadoras y hasta nuestro celular, pues ante las funciones que cada equipo tiene más las altas temperaturas, encontramos que los teléfonos se calientan, dejándonos así una larga lista de problemas.

Más allá del mensaje que nos lanzan los celulares de que el equipo está demasiado caliente para usarse podemos experimentar que se ponga lento en su funcionamiento, que la pantalla se ponga oscura e incluso que se reinicie tratando de equilibrar el calor que ha guardado. Por supuesto, esto no lo es todo, ya que también es común sentir incomodidad al manipular nuestro iPhone o Android, ya que sentiremos una ligera quemadura ante el calor que emana el dispositivo.

Aunque se suele considerar a todo esto como algo normal cuando llega la primavera y el verano, lo cierto es que debemos de tener cuidado, ya que elo hecho de que los celulares se calienten de más pueden ocasionar graves daños e incluso dejarlos inservibles, por ejemplo, cuando se deforman algunas de las piezas del equipo. Afortunadamente, todo esto se puede evitar si evitamos un error común que todos cometemos y que nos puede ayudar a que la batería y el software «respiren» y por lo tanto, enfriar el quipo.

Este error que todos cometemos es tener nuestros celulares todo el día con su funda, pues si bien esta nos ayuda a proteger nuestros dispositivos ante posibles caídas o simplemente nos ayuda a darle un toque de nuestra personalidad -por ejemplo con una funda decorada o con alguna decoración extra como pueden ser los Sonny Angel, los gatitos o Labubu que se colocan en la parte superior de los equipos electrónicos-, también los calientan.

¿Qué hacer cuando se calienta el celular?

Uno de los principales trucos recomendados por técnicos es que cuando se calienta demasiado nuestro celular es quitarle la funda que lo protege, pues si bien estamos acostumbrados a llevarla todo el día, es importante mencionar que dejarla puesta evita que se cumplan correctamente las funciones de enfriamiento del equipo. Se sabe que al mantenerla puesta, evita que el calor que emana el equipo se disipe de forma correcta.

Ante ello lo ideal es no llevar los celulares, tanto iPhone como Android, con fundas, aunque si por protección ante una posible caída que le rompa la pantalla, raye y desgaste la parte trasera y los lentes de las cámaras, además que se desgasten las orillas, un consejo puede ser que le retires la funda a tu móvil sólo cuando te encuentres en casa. De esta manera evitarás que sean una especie de aislante que no permita que se enfríe la unidad.

Por otro lado, los técnicos también recomiendan que cuando no se esté usando el teléfono se les retire la funda y este mismo consejo aplica cuando la unidad esté enchufada, pues no se debe de olvidar que mientras cargamos el celular o cuando existe una sobre carga los iones de litio pueden emanar todavía más calor.

¿Las fundas calientan el teléfono celular?

Casi todas las fundas para celular calientan el teléfono porque evitan que el calor se disipe; en cuanto a los materiales es importante mencionar que hay de muchos tipos y a excepción de uno, el resto hace que el equipo se caliente de más. Las que más actúan como aislante son las de silicona, las de cuero, las de plástico grueso.

¿Qué tipo de funda no calienta el celular?

En cambio, si no quieres dejar tu móvil sin funda, lo que puedes hacer es buscar algún modelo de funda de metal; sin embargo, hay que resaltar que este material no evitará que el teléfono se caliente, pero sí es un buen conductor del calor y por lo tanto ayudará a que se disipe más fácil que cuando se habla de plásticos o siliconas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO