Hermano de Daniel Bisogno asegura que no quiere la herencia

Alex Bisogno habló con René Franco sobre la reciente polémica que vive su familia por la herencia de Daniel Bisogno.

Daniel Bisogno falleció hace casi dos meses, pero su partida sigue generando reacciones después de que Alex Bisogno compartiera un comunicado en el que asegurara que Cristina Riva Palacio, su excuñada, inició un juicio por la herencia del conductor de “Ventaneando”.

Además, Alex B señaló que la exesposa de su hermano cambió las chapas de la entrada de la casa del conductor y que desconocen el paradero de las cenizas del famoso y que no tienen contacto con ella desde hace unas semanas.



Alex Bisogno no quiere la herencia de Daniel Bisogno

Durante la conversación con René Franco, Alejandro Bisogno fue enfático en señalar que él ni su familia están peleando una herencia, y reafirmó que no tiene interés económico alguno en los bienes del conductor.

“Yo quiero dejar claro, creía que lo había hecho, los hermanos no estamos peleando absolutamente nada. Yo, Alejandro Bisogno, no quiero un peso de Daniel. Yo he trabajado desde muy chico, he sido previsor, bien administrado, compré mi departamento, mi coche propio, he invertido mi dinero en cosas que no necesariamente tienen que ver con el medio artístico y que afortunadamente me dan para vivir”.

Alex B reiteró que su único interés es que se respete lo que su hermano deseaba en vida.

“No lo necesito y no lo quiero. Si me hacen firmar un documento, lo firmo, y yo renuncio. Yo no peleo una herencia, pero sí la voluntad de Daniel”.

Aunque Daniel no dejó testamento, su hermano explicó que la familia sí conocía sus deseos gracias a múltiples conversaciones. Considera que, aunque no fue por escrito, la intención de Daniel era clara:

“Daniel fue irresponsable al no dejar testamento. Sí bien no dejó testamento, hubo múltiples conversaciones donde su voluntad era muy clara, por la simple razón… Si bien es cierto no lo dejó estipulado, y sí, fue su peor error, lo dejó plasmado en entrevistas y conversaciones y la gente que lo queremos debemos ver que la voluntad se cumpla, y es completamente justo que su hija, nuestra adoración, se quede con el patrimonio de su padre. Esto no está en duda”.

Desmiente que su familia dependiera de Daniel Bisogno

Uno de los puntos que más molestó a Alejandro fue el cambio de chapas en la casa donde vivía Daniel, una decisión que atribuye a Cristina Riva Palacio, y que según él, no le correspondía:

“Si nosotros no lo hicimos, nosotros siendo su familia, y no tomamos esa decisión, ¿por qué lo haría Cristina, que es la exesposa? Que además se casaron por bienes separados, su relación se rompió hace mucho tiempo. Entre ellos ya no había nada, más que la niña era lo único que los unía”.

Además, desmintió que su familia dependiera económicamente de Daniel. Contó que su hermana dejó de trabajar para cuidar a sus padres, y que esa decisión fue tomada por acuerdo familiar:

“Mis papás han tenido tres hijos que siempre hemos visto por ellos los tres. No solo Daniel. Yo también he aportado de múltiples formas. Además, mi hermana se convirtió en la cuidadora de mis papás. Hubo un momento que Daniel y yo decidimos que mi hermana era la que debía cuidarlos. Renunció a su trabajo para hacerse cargo de mis papás, cosa que hizo por amor”.

La herencia de Daniel Bisogno no es millonaria

Frente a las versiones que han circulado sobre una supuesta herencia millonaria, Alex Bisogno aclaró que eso es falso. Asegura que Daniel tenía propiedades valiosas, pero no grandes sumas de dinero.

“Se han manejado muchas versiones y el 99% están equivocadas. A ver, Daniel no tenía herencia multimillonaria, pero tampoco era una herencia pequeña. Sí había propiedades de mucho dinero, pero no había una cuenta de dinero que dijeras ‘qué bárbaro’. Esto, derivado de que desde que se enfermó, tuvo que dedicarse a su enfermedad y dejar varias cosas que él hacía y que le dejaban un ingreso”.

También aprovechó para desmentir cualquier versión que lo señale como alguien mantenido por su hermano.

“Daniel me ayudó cuando era adolescente, siempre lo he platicado, pero cuando yo crecí, yo comencé mi propio camino. Hasta me quité mi apellido. Mi patrimonio me ha costado. Soy ahorrativo y bien administrado”.

Alex Bisogno busca reconciliación con su excuñada

Pese a los desacuerdos actuales, Alejandro mostró su disposición al diálogo con Cristina Riva Palacio, y espera que se pueda encontrar un camino común por el bien de su sobrina, a quien no ha podido ver desde hace unas semanas.

“Quiero pensar que está mal asesorada. No creo que sea una mala chava, ni creo que sea su interés perjudicarnos, ni dejar a mi papá sin ese apoyo que le dejaba Daniel. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues hasta donde se pueda, porque hablamos del futuro de mi sobrina. Y ella seguramente está pensando en el futuro de mi sobrina, pero creo que está mal asesorada. La disputa que comenzó era innecesaria”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR