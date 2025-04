Rusa se queja de que nadie habla español en la colonia Condesa de CDMX

Una joven rusa criticó en redes que en la colonia Condesa de CDMX muchas personas no hablaban español, lo que generó debate entre usuarios mexicanos.

La joven de origen ruso se volvió viral tras publicar un video en TikTok en el que expresaba su desconcierto por la falta de uso del español en una de las colonias más populares de la Ciudad de México: la Condesa.

Lejos de ser una crítica superficial, el comentario abrió un debate que toca temas de identidad, pertenencia y la transformación cultural de algunos espacios urbanos en la capital mexicana.

“¿Para qué aprender español si nadie lo habla aquí?”.

La usuaria de TikTok identificada como @guera__rusa compartió un video en el que, visiblemente molesta, se cuestiona por qué tantas personas en la Condesa mexicanos y extranjeros por igual prefieren comunicarse en inglés.

“Soy rusa y no entiendo la vibra… ¿Por qué la gente no habla español aquí? ¿Para qué aprender entonces?”, comenta en el vídeo.

Ha vivido en distintas colonias… y ninguna como esta

La joven explicó que había vivido en varias zonas del país como Tlalnepantla, Insurgentes, San Rafael y Naucalpan, y nunca había experimentado algo parecido. Para ella, resulta extraño que en plena capital mexicana haya lugares donde el español parezca estar ausente.

«A mí me ha tocado vivir en muchas colonias y ahí la gente habla español. Pero en la Condesa no entiendo por qué no lo hacen. Y sí me molesta, aunque quisiera decir que no», comentó.

La joven también compartió que ha invertido tiempo y dedicación para aprender español desde hace un año con la intención de integrarse mejor a la cultura mexicana. Por eso, le resulta frustrante que muchas personas que viven en México en especial en la Condesa no hagan el mismo esfuerzo.

“Yo estaba aprendiendo español hace un año, pero ¿para qué aprender entonces?”, reiteró.

Reacciones divididas en redes sociales

El vídeo generó rápidamente reacciones por parte de los usuarios. Muchos aplaudieron su compromiso con el idioma y la cultura mexicana, mientras que otros aprovecharon para reflexionar sobre cómo ciertos sectores de la ciudad se están transformando por la llegada de extranjeros.

Comentarios como:

«Tú no seas como los demás, los mexicanos agradecemos tu esfuerzo».

«Gracias por adaptarte, muchos gringos ni lo intentan».

«La culpa es nuestra por dejar de hablar español en nuestros propios espacios”.

«Gracias por aprender nuestro idioma».

«La gentrificación provocó que los mexicanos ya no podamos pagar vivir en la condesa, solo los extranjeros».

¿Pero pagas impuestos?

Refleja el sentimiento general de que, en algunos lugares como la Condesa, el idioma se ha vuelto un símbolo de transformación social y hasta de desplazamiento cultural.

¿La Condesa está dejando de ser mexicana?

Para muchos, lo que ocurre en colonias como Condesa o Roma es parte de un fenómeno más amplio: la gentrificación, que trae consigo cambios en los precios, costumbres y hasta en el lenguaje cotidiano.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR