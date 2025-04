Liderazgo y lección a la vieja guardia

EL MURO S.A. / ARTURO ROSAS H.

El gobernador Américo Villarreal Anaya ha demostrado su compromiso con el desarrollo y bienestar de Tamaulipas a través de diversas acciones y obras.

Ayer, se inauguró el Puente «La Esperanza», una magna obra que sustituye al conocido «puente roto» y simboliza el fin del abandono y la desidia gubernamental en la región.

Esta obra, tuvo una inversión superior a los 293 millones de pesos; con ello, el nuevo puente mejorará la seguridad de quienes transitan por esa vía.

Aunado a ello, esta obra que, ni el gobierno de Egidio Torre y mucho menos el de Cabeza de Vaca, pudieron corregir y concluir, fortalecerá el desarrollo económico de la región al mejorar la conectividad con el Puerto Industrial y el acceso a las playas.

El gobernador Américo Villarreal Anaya ha destacado la importancia de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno, para hacer realidad esta obra y la corrección en su infraestructura.

Reconoció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a Reynosa y Matamoros, destacando la respuesta inmediata del Gobierno Federal a las familias afectadas por las inundaciones.

Durante la inauguración de esta obras, donde muchos de los políticos que estuvieron en los sexenios anteriores y hoy en el partido en el gobierno, recibieron una lección de gestoría y oficio político, por parte del Gobernador Américo.

Por ejemplo, de qué sirvió tener un diputado federal en la Comisión de Programación y Presupuesto durante seis años, si no pudo gestionar que un gobierno terminará esta obra y en particular, el gobierno anterior o un Alcalde de Altamira que le pasó de largo una visión de desarrollo con este tipo de obras.

En contraparte, el gobernador enfatizó que la obra representa un futuro sólido y firme para la nación y el estado.

Américo Villarreal Anaya, ha demostrado su liderazgo en Tamaulipas, ofreciendo soluciones y respuestas a problemas, lo que una gran generación de políticos, ex gobernadores, ex alcaldes, ex diputados federales, diputados locales no pudieron hacer.

Una más del IMSS

en Ciudad Victoria

Lo que podía faltar en el Imss Tamaulipas y en particular en Ciudad Victoria, le pasó a una joven mujer que fue diagnosticada por error con VIH Sida y con ello, recibir una cascada de actos de discriminación y un equipo de enfermeras y doctores ignorantes sobre esta enfermedad.

La mujer estuvo por casi 24 horas en el Seguro Social esperando una revisión de rutina que se convirtió en un calvario porque cuando solo necesitaba un ultrasonido, un médico de turno el pasado 10 de febrero, le aseguró que tendría que ser sometida a una operación para poder evitar que su hijo se contagiara de VIH Sida, un virus de la cual, ella era portadora desde la gestión, según le aseguraron.

Su atención de embarazo siempre lo hacía con su doctor particular, pero su archivo, por cuestiones laborales y legales, lo llevaba en el Imss, por eso acudió ese día al instituto.

El momento más crítico, fue cuando su doctor particular , aseguró que ese diagnóstico sería imposible que estuviera correcto y así fue, después de una alta voluntaria que fue un viacrucis tenerla, los estudios particulares, revelaron que era negativo y su hijo estaba en perfectas condiciones de salud.

