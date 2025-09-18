Despiden a Óscar Almaraz Smer, exalcalde de Ciudad Victoria

El fallecimiento del exalcalde de Ciudad Victoria y excandidato del PAN a la presidencia municipal, ocurrido el miércoles, provocó consternación en la clase política y en la sociedad civil de Tamaulipas. De acuerdo con versiones preliminares, la causa fue un infarto fulminante.

Ciudad Victoria, Tamps.- Este viernes 19 de septiembre a partir de las 11:00 horas se llevarán a cabo los servicios funerarios de Óscar Almaraz Smer en Funerales del Refugio, salida a Monterrey. Posteriormente, a las 18:00 horas, se oficiará una misa de cuerpo presente en la parroquia de San Agustín.

Nacido en Ciudad Victoria en 1968, Óscar Almaraz Smer estudió Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Desde joven mostró interés por la vida pública y rápidamente se integró a labores administrativas y de gestión política.

Su carrera inició en el PRI, partido con el que fue diputado local y más tarde diputado federal en la LXII Legislatura (2012-2015). En 2016 asumió la presidencia municipal de Ciudad Victoria, cargo desde el cual impulsó proyectos de obra pública y programas de asistencia social.

En años recientes se incorporó a Acción Nacional, con el que contendió en 2021 nuevamente por la alcaldía. Ese movimiento reflejó su capacidad de adaptación y diálogo en un escenario político en transformación.

Almaraz Smer fue reconocido como un político de trato cordial y respetuoso, incluso con sus adversarios. Su carácter afable le permitió mantener vínculos cercanos con distintos sectores y conservar presencia en la vida pública durante más de dos décadas.

Tras conocerse su muerte, dirigentes de diversos partidos, excolaboradores y ciudadanos expresaron condolencias y destacaron su aportación a la vida política y social de Tamaulipas.