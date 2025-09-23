Choque deja daños por ¼ de millón

Una simple omisión de alto provocó el fuerte percance entre dos vehículos que obstruyó la circulación en el 18 Victor Rosales

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Daños materiales estimados en 250 mil pesos es el saldo de un aparatoso choque registrado en el cruce de la calle 18 y Víctor Rosales, en el que se vieron involucradas una camioneta BMW y una Nissan X-Trail.

A las 11:00 de la mañana, peritos de la Dirección de Tránsito acudieron al lugar para entrevistarse con los conductores involucrados. Tras escuchar ambas versiones, el perito señaló como presunta responsable a la conductora de la camioneta BMW, quien circulaba con dirección al poniente por Víctor Rosales.

En el cruce con la calle 18, la conductora no respetó la señal de alto y fue impactada en el lado izquierdo por la Nissan X-Trail, que transitaban de sur a norte con preferencia de paso.

El conductor de la Nissan explicó que le fue imposible evitar la colisión, la cual proyectó a la camioneta BMW contra unos tubos protectores que resguardan la fachada de una antigua vivienda.

Debido a que el accidente obstruyó la circulación al quedar ambas unidades atravesadas, los automovilistas realizaron llamadas al 911 para solicitar la presencia de los agentes viales, quienes acudieron de inmediato.

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón