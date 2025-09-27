Petro responde: tras el retiro de su visa acusa a EU de romper las normas de inmunidad

Según el Departamento de Estados estadounidense, Petro llamó a soldados del aquel país a rebelarse y desobedecer órdenes.

ESTADOS UNIDOS.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que revocó la visa del presidente colombiano, Gustavo Petro, tras llamar a soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Donald Trump durante una manifestación en Nueva York contra el genocidio en Gaza.

“El presidente Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, indicó el Departamento de Estado en una publicación en X.

Tras el anuncio, el subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, quien se autoproclamó “el quitavisas” por retirar este documento a varios personajes, compartió una imagen a manera de sátira con la leyenda de su nuevo apodo y el logo del Departamento de Estado imitando la “batiseñal”.

¿Qué dijo Gustavo Petro este sábado en Nueva York?

Petro, en un acto convocado hoy en el Time Square contra la campaña israelí en Gaza, pidió a los soldados estadounidenses que desobedezcan los mandatos del presidente Donald Trump para así permitir que pueda operar un futuro “ejército de salvación” multinacional que apoyaría al pueblo palestino.

El presidente de Colombia dijo que su intención es proponer a la Asamblea de Naciones Unidas (donde ayer ofreció un discurso) la creación de este ejército global con el objetivo de liberar a Palestina. El mandatario colombiano aseguró que ese futuro ejército contaría con efectivos militares procedentes de diferentes países, aunque de momento solo Indonesia ha dicho que apoyará la iniciativa.

“(Ese ejército) tiene que ser más grande que el de los EU. Por eso desde aquí, desde Nueva York, les pido a todos los soldados del Ejército de EU que desobedezcan la orden de (Donald) Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles”, clamó Petro durante la manifestación.

A su lado estuvo el cantante Roger Waters, cofundador de la banda Pink Floyd, y el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña.

La manifestación fue paralela al discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de Netanyahu, quien enfrenta una creciente presión para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás. Varias delegaciones se ausentaron en protesta, incluida la de Colombia.

¿Qué tan probable es la creación de un “ejército de salvación” para liberar a Palestina?

La propuesta, amparada en la figura de la ONU conocida como Uniting for Peace, debe ser respaldada por dos tercios de los Estados miembros en la Asamblea General para poder desarrollar una acción militar coordinada a nivel internacional.

“Las naciones que voten a favor de esta resolución tendrán la responsabilidad de configurar con sus ejércitos esta gran unidad, pionera en el mundo, para hacer valer las órdenes de la justicia internacional”, añadió el presidente colombiano, quien ya ha abandonado Estados Unidos “como estaba previsto” de regreso a Bogotá.

Colombia rompió las relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 y suspendió la exportación de carbón, uno de los principales productos que enviaba a ese país. Como reacción, el gobierno israelí acusó a Colombia de estar del lado de Hamás.

En los últimos días Australia, Canadá, Francia, el Reino Unido y otros países anunciaron su reconocimiento de un Estado palestino independiente.

CON INFORMACIÓN DE EL FINANCIERO.