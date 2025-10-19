Ni los huevos fritos le salen

EL RESBALÓN/MARIO PRIETO

Está por cumplir tres años formando parte del Senado de la República José Ramón Gómez Leal, quien es oriundo del municipio de Reynosa, Tamaulipas.

La primera vez que llegó a la Cámara Alta —para la mala suerte de los tamaulipecos— fue por una elección extraordinaria. Después se fue a reelección y ganó. Bueno, ganó el partido Morena, no ganó por él. Esa es la neta del planeta.

En todo este tiempo, después de que dos veces la gente del sur de Tamaulipas le dio su voto de confianza en las urnas, les ha pagado muy mal, pues no ha regresado a las colonias como lo prometió en campaña.

Este cuate piensa que con hacer transmisiones en vivo en su Facebook ya con eso se mantiene cercano a la gente, que con eso despacha a los ciudadanos a través de su teléfono. Pues morirá engañado, porque los ciudadanos le reclaman que regrese a ensuciarse los zapatos en las calles y vuelva a tocar las puertas de las familias, pero no lo hace.

Chequen sus redes sociales. Pareciera que es un influencer: el único canal de comunicación que mantiene activo con la raza. Hoy en día, la gente exige que los políticos sean de campo, pero este señor se la pasa freseando en su CEL FON.

La mayoría de los guindas no lo quieren, no le compran la historia de que está peleado con su cuñado, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Por eso casi no tiene ni amigos ni aliados en Morena. Los pocos que tiene… imagínese, se junta con payasos y políticos que se creen estrellas, como el alcalde de Victoria, Lalo Gattas, quien está más estrellado que nada y es detestado por la gente.

Se junta con puras malas compañías. Hay dos personajes con muy mala reputación: Adán Augusto y Francisco García Cabeza de Vaca, son los dos personajes que más lo chiflan para que busque la gubernatura.

El primero es uno de sus padrinos políticos a través de Morena, y el segundo se ha convertido en su principal asesor en sus sueños guajiros de querer ser el próximo gobernador de Tamaulipas.

Imagínese: Adán Augusto, se menciona, está siendo investigado por Estados Unidos por su relación con Hernán Bermúdez, ligado al grupo La Barredora, quien fungiera como secretario de Seguridad en su gobierno en el estado de Tabasco.

Está latente la probabilidad de que salga una orden de aprehensión en su contra por estos señalamientos. Actualmente, sigue formando parte del Senado de la República y de la política guinda en nuestro país. Pero de donde sí está afuera es del corazón de Claudia Sheinbaum. Se nota que no es parte de su gente, que no será parte de su equipo, y que no lo traga la presidenta.

Y esto podría ser una tacha, una desventaja en el interés del JR de buscar ser el próximo mandatario de la entidad.

¿Y qué le cuento del exgobernador de Tamaulipas por el PAN? Sabemos que estuvo al frente de la entidad del 2016 al 2022. Lleva prácticamente tres años enfrentando denuncias y señalamientos de presuntos actos de corrupción durante su gobierno, lo cual lo mantiene prácticamente huyendo.

Después de haber sido el rey y mandamás de la entidad, ahora no puede ni pisar suelo tamaulipeco, mucho menos mexicano, porque podría ir al bote.

Se mantiene escondido en Estados Unidos y desde ahí, a distancia, busca hacer política y seguir siendo un actor importante dentro del Partido Acción Nacional.

Y bueno, Francisco Javier García Cabeza de Vaca es cuñado de José Monche Gómez Leal, y ambos han hecho el plan de poder, nuevamente, adueñarse del control del estado a través de Morena.

Cuentan muchos cercanos que Cabeza de Vaca es el principal asesor e interesado en que José Ramón Gómez Leal llegue a la gubernatura de Tamaulipas.

Así es que imagínese: sus dos principales aliados se encuentran en problemas legales, con la amenaza de poder pisar la cárcel y con denuncias en su contra muy serias.

Y en el caso de Adán Augusto, ha salido embarrado José Ra Gómez Leal. Así que ¿qué podemos esperar de este político que sigue el mismo patrón, las mismas ideas, las mismas marranadas que sus cuates?

Pero además, si lo vemos en su página de Facebook como senador, se pone a transmitir que está cocinando un par de huevos… Hace unas semanas que estuvo en el municipio de Tampico.

En lugar de haberse ido a recorrer las colonias para escuchar a la gente y atenderlos, se nota que eso no le importa ahorita. Le va a importar hasta el 2028, cuando venga la sucesión.

Por cierto, se nota que José Ra Gómez Leal no está preparado ni siquiera para poder hacer un par de huevos fritos. Chequen la imagen y se darán cuenta de que el senador no es más que un payaso que trata de hacer política desde su aparato celular.

Ya no necesitamos políticos que se crean los muñequitos del Pastel, sino de acciones y de trabajo.

El JR no ha dejado de ser un panista infiltrado, jugando a disfrazarse de morenista. Eso es lo único que ha hecho desde que llegó a las filas del partido guinda, arropado por el expresidente, el abuelito Andrés Manuel López Obrador.

Dime con quién andas y te diré quién eres.

CLAUDIA DURMIÓ EN TAMPICO

Este fin de semana, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, amaneció en el municipio de Tampico. Se quedó a dormir en un reconocido hotel de la zona.

Muy temprano salió a recorrer las zonas afectadas de Veracruz y analizó junto con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, el riesgo por el desbordamiento del río Pánuco en el sur del estado.

Hay que reconocer que, aunque un poquito tarde, finalmente la presidenta de este país ha estado muy al pendiente de cada uno de los municipios del vecino estado que sufrieron las pasadas inundaciones.

PEPE SCHEKAIBAN: LE GANA A TODOS LOS DIPUTADOS AZULES

Hay que reconocer que el diputado local tampiqueño José Schekaibán ha resultado ser el mejor legislador de su bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de Tamaulipas.

Es un tipo que acude a su compromiso de legislar, pero cuando regresa a su tierra, se va a su casa de gestión y a las colonias a despachar.

Mientras tanto, sus compañeritos de bancada se la pasan haciendo grilla, buscando la manera de meterle el pie a las iniciativas guindas y obedeciendo las órdenes de su patrón, el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en lugar de ponerse a trabajar por Tamaulipas.

Mire, Ismael García Cabeza de Vaca casi nunca va a las sesiones del Congreso; Gerardo Peña no sirve para nada; Charo González, quien también es tampiqueña, prefiere hacerle caso a su patrón e ignorar a los tampiqueños.

En los últimos meses, Pepe ha trabajado en el Pleno del Congreso por iniciativas que buscan proteger la salud emocional y la seguridad de la niñez tamaulipeca ante los peligros latentes en el uso de plataformas digitales, redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram y Snapchat.

Recientemente asumió la coordinación regional de la Red Nacional de Legisladores por el Cambio Climático, para cumplir con el compromiso de velar por la protección y conservación del medio ambiente.

Ha sido el único diputado que se ha preocupado por regular y fomentar el uso del casco en los motociclistas, para disminuir el índice de muertes, ya que en los municipios de Tampico, Madero y Altamira se han disparado las estadísticas, debido a que la moto se ha convertido en un medio de transporte muy popular.

Ha llevado a cabo dos exitosas entregas de cascos a motociclistas, regalándolos para fomentar esta cultura y, de esta manera, buscar que bajen los accidentes en el área metropolitana.

Además de muchas otras acciones que ha realizado, las cuales pronto nos estará dando a conocer en su informe, donde seguramente detallará cada una.

Mientras Pepe sigue trabajando, sus compañeros diputados del PAN no han dejado de ser los empleados de Cabeza de Vaca.

Hay que recordar que Pepe fue el único candidato que ganó la diputación en las urnas, por el voto de la gente. Mientras que Ismael, Gerardo y Charo recibieron gratis la diputación. No sudaron la camiseta.

¡¡¡No se vale chillar!!!